Concert de la JOSA al Casino de Calaf

Aquest diumenge 3 de març a les 12:30h la Jove Orquestra Simfònica de l’Anoia trepitjarà l’escenari de l’entitat cultural El Casino de Calaf amb un gran repertori simfònic del segle XIX. Formada l’any 1990, aquesta entitat cultural va començar gràcies a la iniciativa de l’Orquestra de Cambra Igualada i sent dirigida pel compositor de sardanes, Xavier Cassanyes.

Per assegurar-vos la localitat, cal comprar les entrades de manera anticipada a través del portal entrapolis.com o reservar-les al telèfon 93 869 83 77. També es vendran el mateix dia a taquilla, sempre que en quedin de disponibles. El preu de l’entrada per al públic en general és de 12 € i per a les persones associades és de 9 €. Invitacions vàlides.

Per a més informació: Jordi Mas, president del Casino de Calaf (629 433 571).

