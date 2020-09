Concentració de rebuig a la inhabilitació de Torra, aquesta tarda a Igualada

La sala civil i penal del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ja ha notificat formalment a la defensa del president de la Generalitat, Quim Torra, l’execució de la sentència d’inhabilitació del propi tribunal i confirmada aquest dilluns al migdia pel Tribunal Suprem. D’aquesta manera, es fa efectiva la inhabilitació i Torra deixa de ser president de Catalunya aquest dilluns mateix. A més, demana al vicepresident del Govern, Pere Aragonès, que activi la substitució del president.

Aquesta decisió, tot i que esperada pràcticament per a tothom, ha aixecat una nova onada d’indignació entre els partits i entitats independentistes de Catalunya. També des de les institucions s’ha expressat la disconformitat davant aquesta sentència. Per fer públic aquest rebuig, aquesta tarda, a les 7, hi ha convocada una concentració a la Plaça de l’Ajuntament d’Igualada, on es farà lectura de la Moció de Rebuig a la decisió del Tribunal Suprem d’inhabilitació del President de la Generalitat de Catalunya.