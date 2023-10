Concentració a l’estació de busos contra els serveis de la Hispano

Aquest matí una quinzena de persones s’han concentrat davant de l’estació d’autobusos d’Igualada per a reclamar “un transport públic de qualitat”. No és cap secret per als igualadins i anoiencs que fan servir la Hispano per anar a Barcelona que gairebé cada dia hi ha problemes de tota mena: sostres dels autobusos fets malbé, passatges sense lloc o asseguts a terra, serveis impuntuals… Per aquesta i moltes altres raons, els usuaris han dit prou.

La concentració ha estat organitzada per l’Agit (Assemblea de Joves d’Igualada). Durant una estona els manifestats s’han quedat a l’andana mentre aguantaven pancartes on es podia llegir “per un transport digne”.

Durant la manifestació s’ha llegit un manifestat amb l’objectiu de fer valdre la necessitat d’un transport públic eficient “per què ens hem cansat de fer veure que no passa res”. També han expressat que en moments “d’emergència climàtica” es recomana l’ús del transport públic “però a canvi de què? D’arribar tard a la feina o la universitat?”.

Els manifestants han comunicat que continuaran les concentracions “fins que aconseguim millores”.