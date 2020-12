Companyies seleccionades en el Suport a la producció i exhibició de Mostra Igualada

Les companyies Marie de Jongh, Agrupación Señor Serrano, Companyia de Comediants La Baldufa i Tèntol són les guanyadores del Suport a la producció i exhibició de Mostra Igualada, la primera edició d’una convocatòria pública promoguda per la fira d’espectacles infantils i juvenils per tal d’estimular el sector de les arts escèniques per a tots els públics. L’ajut –estructurat en els eixos del gran format, les noves dramatúrgies i tendències, el foment de la cooperació entre companyies i l’àmbit jove– està dotat amb una aportació total de 20.000 euros i es complementa amb la col·laboració econòmica i d’exhibició d’altres equipaments i festivals del país com ara el Festival Grec, el Teatre Nacional de Catalunya (TNC), el Teatre Tantarantana i la Nau Ivanow.

La convocatòria ha rebut 126 sol·licituds i ha despertat un gran interès entre les companyies, que podien presentar-se a una sola línia de suport. La més participada ha estat la de noves dramatúrgies i tendències (ha registrat un 37% dels projectes), seguida de la jove (30%), gran format (27%) i foment de la cooperació entre companyies (6%). Pel que fa a la procedència, el 64% han estat de Catalunya i el 36% de la resta de l’Estat.

Les propostes guanyadores han estat seleccionades pel seu valor artístic, impacte en el mercat i potencial recorregut, així com per la incorporació de la paritat en el si dels projectes i els equips de treball.

Marie de Jongh ha estat l’escollida dins la Línia gran format amb el projecte ‘Ama’; Agrupación Señor Serrano dins la Línia noves dramatúrgies i tendències amb ‘Olympus’; la Companyia de Comediants La Baldufa dins la Línia foment de la cooperació entre companyies amb ‘Imperfectes’; i Tèntol dins la Línia jove amb ‘Eye2030’.

Les companyies del Suport a la producció i exhibició gaudiran d’una dotació econòmica en concepte d’ajut a la creació; sumaran còmplices al projecte com ara equipaments públics i privats, entitats programadores o festivals que podran implicar-se tant en el procés de creació com en la posterior explotació; comptaran amb un espai de residència, la possibilitat d’assajos oberts a la ciutat i activitats amb escoles o instituts, a més d’assessorament, seguiment i acompanyament durant el procés de creació. Les produccions s’exhibiran a l’edició de 2022 de la Mostra Igualada.

Projectes seleccionats

Línia gran format

‘Ama’ de Marie de Jongh

Després d’‘Amour’ i ‘Estrella’, la companyia basca Marie de Jongh (Premi Nacional d’Arts Escèniques per a la Infància i la Joventut 2018) treballa en un nou espectacle de gran format que parla de la fortalesa de les persones grans. ‘Ama’ és un cant a la bellesa de la cura mútua, una obra carregada d’emocions a partir del fet quotidià que representa un pas més en la seva trajectòria artística. És la seva producció més gran feta fins al moment i, a diferència dels muntatges anteriors, s’adreça a tots els públics a partir de 12 anys. Novament, prescindirà de les paraules i se servirà del gest, les màscares i una posada en escena molt visual.

Línia noves dramatúrgies i tendències

‘Olympus’ d’Agrupación Señor Serrano

Seguint amb el llenguatge propi de manipulació en directe d’objectes i ús del multimèdia i, per primera vegada, adreçant-se també als infants, Agrupación Señor Serrano (Lleó de Plata de la Biennal de Venècia 2015) presenta ‘Olympus’, una sèrie teatral basada en una visió crítica de la mitologia grega que connecta amb temes claus dels nostres dies. Constarà de diversos volums que s’aniran creant de manera dinàmica i interconnectada i, paral·lelament a la performance presencial, contempla una versió en línia apta pel confinament i el distanciament físic. El projecte compta amb la complicitat de la Sala Beckett i el Centro di Residenze della Toscana – Fondazione Armunia.

Línia foment de la cooperació entre companyies

‘Imperfectes’ de Companyia de Comediants La Baldufa

Amb 25 anys de recorregut, la Companyia de Comediants La Baldufa (Premi Nacional d’Arts Escèniques per a la Infància i la Joventut 2020) es reinventa i es llença a experimentar amb un nou gènere: la dansa. A ‘Imperfectes’ reflexiona sobre superar les pròpies limitacions i explorar noves possibilitats, convertint el handicap de fer ballar tres no ballarins en el fil conductor de l’espectacle. Ho fa en col·laboració amb Cas Public, una companyia de dansa per a infants i joves del Quebec (Canadà) considerada una de les millors del món en aquesta disciplina.

Línia jove

‘Eye2030’ de Tèntol

Tèntol proposa ‘Eye2030’, un projecte multiformat co-creat per joves d’entre 18 i 25 anys de diversos col·lectius, contextos socials i nacionalitats que fabulen un altre futur possible. Tenen a les seves mans l’oportunitat de canviar un món abocat a la deriva d’una emergència global sense retorn. Els acompanyen un equip de professionals adults i és fruit de dos anys de treball del projecte europeu Teen ambassadors across Europe que té la voluntat d’estimular el vincle dels joves amb el teatre. L’espectacle vol empoderar la veu i la mirada de la generació jove actual sobre el seu present i sobretot el seu futur, amplificant-les a escena per a tot el públic.