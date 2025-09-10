Comencen les obres de millora a la carretera entre Tous i Igualada

Aquest 15 de setembre s’iniciaran les obres de millora a la carretera C-241c en el tram que uneix Sant Martí de Tous amb Igualada, segons s’ha informat des de l’Ajuntament del municipi anoienc.
En la primera fase de les obres es realitzaran reparacions en el ferm entre El Pal i la rotonda de Sesoliveres, i un asfaltat complet de la capa de rodadura entre El Pal i el trencant de Clariana. La carretera de Tous a Igualada concentra un trànsit superior als 3.000 vehicles diaris, amb un percentatge significatiu de trànsit pesant. Feia més de 20 anys que no s’hi feia cap renovació integral, i s’havia produït un deteriorament considerable.
A mitjà termini, està previst completar l’actuació en tot el tram fins a Igualada, garantint així una renovació global i necessària.
Afectacions al trànsit
Durant les obres hi haurà talls puntuals i passos alternatius. Des del consistori demanen “comprensió i paciència, ja que una vegada acabades, aquestes actuacions suposaran una millora substancial en la seguretat viària i la comoditat d’aquest eix que connecta el nostre municipi amb Igualada i l’autovia A-2”.