El conjunt d’habitatges i edificacions de la Pobla de Claramunt conegut popularment com el Tio Nel·lo és aquests dies objecte de diferents treballs per tal de connectar-lo amb la xarxa de clavegueram. L’objectiu és permetre el desguàs de les aigües residuals d’aquesta zona a la xarxa corresponent per tal d’evitar que, com succeeix fins al moment, s’aboquin directament al medi natural. D’aquesta manera es vol preservar la salubritat de les aigües subterrànies de l’aqüífer Carme-Capellades.

La zona pren el nom de l’antic complex d’esbarjo conegut popularment com el “Tio Nel·lo”, que estava en els terrenys d’una casa d’estiueig del mateix nom. Les obres, amb una despesa prevista de 40.000 €, estan subvencionades en un 80% pel Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC).