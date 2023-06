Comencen les obres de reforma a la piscina de Les Comes

L’Ajuntament d’Igualada ha començat les obres de reforma integral de les instal·lacions comunitàries de la piscina del complex esportiu Les Comes. Els objectius principals són millorar l’accessibilitat de l’equipament, tant dels exteriors com dels interiors, adaptar-lo a la normativa tècnica del Consell Català de l’Esport, millorar les condicions ambientals de l’edifici i renovar−ne la imatge global. El projecte preveu intervencions a l’accés exterior, el vestíbul, la cafeteria, l’accés a la part superior de les grades i, sobretot, als vestidors. En total s’intervindrà en una superfície de 1800 m², amb un pressupost aproximat d’1,3 milions d’euros per a tot el projecte.

Així, es preveu actualitzar l’estètica de la instal·lació, millorar-ne la il·luminació, diferenciar-ne els vestidors per colors, renovar-ne el tancaments i mobiliari, ampliar-ne la zona de dutxes, afegir un accés dedicat als vestidors per als monitors i ordenar l’accés als vestidors remodelats. Pel que fa a la resta d’espais comuns, es vol millorar l’accessibilitat per a les persones amb mobilitat reduïda, que inclourà la instal·lació d’un nou ascensor per accedir a la part superior de les grades, la redistribució de sales d’acollida, expositors amb accés directe a la graderia, nous lavabos, nou magatzem de neteja i actualitzacions de les zones de bar i cafeteria.

El projecte de reforma de les instal·lacions de la piscina de Les Comes forma part de l’aposta del govern de l’Ajuntament d’Igualada per l’esport amb la transformació i millores dels equipaments esportius de la ciutat, com les del camp futbol de Can Masarnau i del camp de softbol de Can Busqué, el terra de la piscina petita del Molí Nou, la cornisa de les Comes, el canvi de sistemes d’aigües i deshumectador sota la piscina de Les Comes, entre altres, que se sumen a noves instal·lacions com l’skatepark, el pumptrack, el camp de gespa del barri de Fàtima o la nova pista de hoquei línia.