Comencen les obres de l’aparcament de l’Asil i Castells anuncia 500 noves places de zona blanca

Aquesta setmana s’han iniciat les obres de la zona d’aparcament de davant de l’Asil, un nou espai on s’hi ubicaran 150 noves places d’estacionament de zona blanca i zona taronja. Aquestes noves places gratuïtes afavoriran la rotació d’estacionament a la zona i donaran resposta a les demandes dels comerciants, veïns i usuaris dels serveis i escoles de la zona que reclamaven un increment de places i de rotació en l’aparcament.

L’alcalde d’Igualada, Marc Castells ha anunciat aquest inici dels treballs acompanyat per dos representants dels comerços i Indústries ubicades en l’eix comercial a l’entorn de l’avinguda Balmes: Joan Gabarró de Fitex i Batista Tort de l’empresa Sita Murt.

Castells ha explicat que aquesta nova zona d’aparcament servirà per fer “un important impuls de dinamització comercial a la zona, afavorint que els compradors puguin trobar un espai on poder estacionar, pròxim a la zona de comerços i serveis, i puguin desplaçar-s’hi a peu”.

Un estudi dels hàbits dels compradors que trien Igualada per fer les seves compres, realitzat per la Diputació de Barcelona, detalla que el 80% dels compradors de fora de la ciutat ho fa a l’Eix de l’Avinguda Balmes i, d’aquests, un 50% es desplaça després al centre de la ciutat. És per aquest motiu, ha detallat Castells, que “és important que hi hagi places d’aparcament en aquesta àrea que rep el gruix principal de compradors de la nostra ciutat”.

A banda de la part comercial, la nova zona blanca i taronja donarà servei als treballadors de les empreses de la zona, a tothom qui faci tràmits a la policia local, als familiars que fan visites a l’Asil i que tenen dificultats per trobar estacionament i també a pares i professors de l’Escola Pia.

En aquesta línia han parlat Joan Gabarró de Fitex i Batista Tort de l’empresa Sita Murt. Gabarró s’ha mostrat molt satisfet amb aquesta millora i ha explicat que “dóna resposta a una llarga demanda del sector de les botigues de fàbrica que necessitaven espai on poder aparcar per aquells compradors de fora de la ciutat”.

Batista Tort, de l’empresa Sita Murt, ubicada en aquesta zona, ha explicat que a banda de la botiga ells tenen les oficines en aquesta zona i són coneixedors d’un entorn “que aglutina molts comerços, serveis com ara la policia on s’han de fer tràmits i també l’Asil i l’escola Pia, tot això provocava una manca d’aparcament espectacular”.

En la presentació de l’obra, Marc Castells ha explicat que es tracta d’una actuació finançada al 100% per la Diputació de Barcelona. Els treballs de millora, a més a més, remodelaran les voreres de tot l’entorn de l’espai, fent-les accessibles i més amples. A més a l’interior s’hi plantaran més de vint espècies diferents d’arbres i arbustives per convertir la zona en un nou espai verd funcional pel barri.

500 noves places d’aparcament gratuït properament

Castells ha explicat que el model de zones blanques i taronges “és un model d’èxit, la ciutat ja en disposa de més de 1.600 a diferents barris i totes funcionen perfectament”. Al barri del Poble sec, ha explicat Castells “la zona d’aparcament gratuït ha solucionat la manca d’aparcament i el què és més important ha dinamitzat comercialment la zona fent que no quedin locals per llogar”.

Per acabar l’alcalde ha explicat que en els propers mesos està prevista l’ampliació de 500 noves places d’aparcament gratuït a la ciutat que farà que se superin les 2.000 places d’aparcament en zona blanca i taronja. Castells ha recordat que “seguim amb la nostra aposta per fer d’Igualada un centre comercial a cel obert, facilitant l’aparcament en zones properes al centre i promovent els desplaçaments a peu des d’aquests punts”.