Comencen els cinc dies de vaga educativa

Aquest dimarts comencen cinc dies de vaga dels docents en contra de la política del conseller d’Educació, Josep Gonzàlez-Cambray, i per reclamar millores. L’avançament del calendari escolar ha estat “la gota que ha fet vessar el got”, diuen USTEC, CCOO, UGT, la Intersindical, Professors de Secundària, la CGT i la USOC.

La vaga tindrà lloc de dimarts a dijous d’aquesta setmana i el 29 i 30 de març. A més, el 23 hi ha convocada una nova aturada pel català. Els sindicats reclamen recuperar les retallades i arribar al 6% del PIB en inversió educativa, reduir ràtios, estabilitat del personal interí, retirar el nou currículum i el nou calendari escolar i el compromís del conseller sobre el català. Reclamen també la dimissió de Cambray.

Els sindicats van anunciar la convocatòria de vaga després d’una tancada d’unes 24 hores a la seu del Departament d’Educació a Barcelona. Hi van entrar per mostrar la seva oposició a les formes i la decisió d’avançar les classes al 5 de setembre, així com d’altres reivindicacions. Després d’una reunió sense fruits, van anunciar la convocatòria de cinc dies de vaga.

Aquest dimarts tindrà lloc el primer. L’aturada està convocada a tota l’educació pública, tot i que l’escola concertada s’hi ha sumat els dies 15 i 16 de març. El primer dia també compta amb el suport del lleure educatiu.

Hi ha moltes expectatives sobre el seguiment d’una vaga d’aquestes característiques, ja que, segons els propis sindicats, fa més de 30 anys que no es convoquen tants dies d’aturades. Tot apunta al primer dia, aquest dimarts, com el plat fort de la protesta. Diverses direccions ja han expressat que se sumen a l’aturada, que també ha rebut el suport de les associacions de famílies aFFaC i altres organitzacions de la comunitat educativa.

Més enllà d’aquest primer dia hi ha més dubtes, ja que són diversos els centres que han decidit fer seguiment majoritari del primer i fins i tot segon dia, però hi ha més incògnites sobre la resta de jornades d’aturada convocades.