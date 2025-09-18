Avui comença a Igualada el TextilFest, el Festival de Creació Tèxtil

L’Associació per a la Creació Tèxtil (ACT) amb el suport de l’Ajuntament d’Igualada, organitza el TextilFest Igualada 2025, Festival de Creació Tèxtil Contemporània. Aquest esdeveniment convertirà Igualada i l’Anoia en l’epicentre de l’art, l’artesania i la sostenibilitat tèxtil del 18 de setembre al 26 d’octubre mitjançant un programa pioner que celebrarà la creativitat i la sostenibilitat en els oficis tèxtils.
El festival ofereix tres exposicions al Museu de la Pell i una altra a la Biblioteca Municipal, una desfilada d’artesania d’autor que tindrà lloc al teatre de l’Ateneu i espais de creació col·lectiva i participació ciutadana.
L’oferta expositiva inclou quatre propostes vinculades al món del tèxtil i la seva memòria
“Transformations. Art tèxtil internacional” és una exposició col·lectiva que mostra el potencial de l’art tèxtil com a mitjà d’expressió artística contemporània, abordant temes personals, socials i mediambientals. Les obres de 95 artistes procedents de 34 països han estat seleccionades per un jurat internacional.
“Circular. El cicle de vida dels tèxtils” és una exposició didàctica i creativa que recorre totes les fases del tèxtil —des de la fibra fins al seu reciclatge o reutilització— posant en valor els oficis tradicionals i la sostenibilitat.
“Brodant l’Anoia” és un projecte participatiu que creix a partir de les intervencions de les visitants, que broden sobre fotografies històriques d’Igualada i contribueixen així a visibilitzar la memòria tèxtil de la ciutat.
Finalment, a la Biblioteca Central d’Igualada es pot veure “Indianes”, una mostra de dibuixos i fórmules d’estampació del segle XVIII procedents de la fàbrica de Josep Anton Fàbregas i conservats per la família Roset.
Seminari internacional, sessió de networking i desfilada
El TextilFest ofereix als professionals l’oportunitat de participar en un seminari internacional que tindrà lloc a l’auditori del Museu de la Pell al matí del dia 19, seguit d’una sessió de networking entre les participants i el públic.
A més a més, el Gremi Artesà Tèxtil de Catalunya coorganitza dos importants esdeveniments del festival: una Desfilada Artesania d’Autor (20 setembre, Teatre de l’Ateneu), una passarel·la única amb creacions contemporànies d’artesanes/os, tant del Gremi com de l’ACT, que mostren la creativitat i el futur de l’artesania tèxtil. I una jornada sobre artesania tèxtil i desenvolupament local (25 octubre, Auditori Fashion Lab), un espai de reflexió i diàleg sobre el paper de l’artesania en la sostenibilitat i la cohesió social.