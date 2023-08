Comença una nova edició de l’Encambra’t, el festival que dona visibilitat a la música de cambra

Entre el 29 d’agost i el 3 de setembre, Igualada viurà la quarta edició de l’Encambra’t, un curs i un festival que pretén fer arribar a tota la població, i sobretot als joves, la música de cambra. El festival aprofita per donar a conèixer espais emblemàtics, no només de la ciutat d’Igualada, sinó també dels pobles de la comarca. Més d’una vintena de joves gaudiran de la formació intensiva que impartiran professors d’alt nivell com Pedro Rodríguez (violí), Luís Peña (violí), David Andújar (viola), Òscar Alabau (violoncel) o les membres de Neuma (flautes). Els alumnes participaran de classes de Camerata i de classes de cambra per grups, que es faran a Cal Badia.

Entre els concerts, que s’allargaran fins més enllà del mes de setembre, destaquen els concerts al Zementiri dels dies 30 i 31 d’agost, a càrrec de Ferran Albrich i Marc Serra i del professorat de l’Encambra’t i músics convidats, respectivament. El dia 1 de setembre els conjunts de cambra oferiran concerts a diverses capelles del centre d’Igualada. Aquesta idea va ser plantejada abans de la pandèmia, i aquest any “per fi l’hem pogut dur a terme”, expliquen els organitzadors. Es tracta de tres concerts breus a càrrec dels alumnes, pels quals el públic podrà itinerar. El concert de Camerata serà el dia 3 de setembre al Museu de la Pell, amb la peça més revolucionària de Haydn. Més enllà de les dates del curs, el dia 9 de setembre hi haurà un concert especial en col·laboració amb el cor de cambra de l’Escola de Música. La programació de beques-concert passarà per Sant Jaume de Sesoliveres i per altres pobles de la comarca: Veciana, Tous… Tots els concerts són a dos quarts de nou del vespre, gratuïts i d’entrada lliure. Tota l’activitat i els detalls de l’Encambra’t es poden trobar a les seves xarxes socials i a la web. El festival està finançat pel Departament de Joventut de l’Ajuntament d’Igualada.

La regidora de Joventut, Carlota Carner, ha destacat “la consolidació d’aquest esdeveniment que permet que els joves es formin, acompanyats per músics d’alt nivell, alhora que poden mostrar el seu talent i els coneixements adquirits en uns concerts fets en entorns únic i emblemàtics d’Igualada com ara el Zementiri”.

David Andújar, professor de l’Encambra’t, ha afirmat que “és un orgull consolidar el festival i la seva bona rebuda”, així com ha agraït el suport de tothom qui fa possible el festival, especialment els seus alumnes i professors. En la quarta edició, més d’una vintena d’alumnes mostraran el seu talent tant amb instruments de vent com de corda, i aquest any obrint-se a noves possibilitat, com l’arpa o el cant.