Comença la nova temporada de La Xarxa amb “Jo, Tarzan”, de Festuc Teatre

Aquest diumenge 21 de setembre, Festuc Teatre adapta el clàssic d’Edgar Rice Burroughs en un espectacle de titelles emotiu i visual. Jo, Tarzan parla de vincles, pertinença i diferència, amb una nena que es creu goril·la. Una proposta que convida a reflexionar sobre com ens relacionem i com transformem allò que ens uneix. Va ser guardonada amb el Premi al millor espectacle per a públic infantil i familiar de la Feria de Teatro de Ciudad Rodrigo 2024.
L’espectacle es podrà veure al Teatre Municipal l’Ateneu, a ¼ d’1 del migdia. Les entrades són a 8 € i a 6 € per als socis de Xarxa. Es poden comprar a https://teatremunicipalateneu.cat/programacio i a taquilla des d’una hora abans de l’inici de l’espectacle.
Una Tarzan valenta i humana
Jo, Tarzan és una adaptació lliure i emocionant del clàssic literari que transforma el relat original amb una perspectiva contemporània, femenina i humana. Enmig de la selva, una criatura queda òrfena després d’un accident aeri. Una família de goril·les decideix acollir-la, i així comença la història de Tarzan, una nena que creix pensant que és un animal més de la manada. El contacte amb un campament d’humans dedicat a la reinserció d’animals ferits -i no pas a l’explotació de recursos- farà que Tarzan prengui consciència de la seva diferència i s’enfronti a una decisió vital: quin és el seu lloc al món?
Amb una posada en escena visualment captivadora, una escenografia acurada i una banda sonora original que connecta amb l’instint més salvatge i emocional, Jo, Tarzan esdevé molt més que una història d’aventures: és una metàfora sobre créixer, sentir-se diferent i descobrir que, de vegades, les famílies no són com les esperem, però poden ser igualment reals i estimades.
Fundada el 2003 a Lleida per Íngrid Teixidó i Pere Pàmpols, Festuc Teatre és una companyia referent del teatre familiar i de titelles a Catalunya i a l’Estat. Amb una trajectòria consolidada i una àmplia llista d’espectacles com La princesa i el pèsol, El soldadet de plom o Adeu, Peter Pan, Festuc ha aconseguit un llenguatge propi que combina emoció, valors i qualitat artística. La companyia ha rebut diversos premis i va ser candidata als Premis Max de les arts escèniques.