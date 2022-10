Comença la tercera fase de Modernització del Polígon de Les Comes

Aquesta setmana han començat les obres de millora de la 3a Fase de Modernització del Polígon Industrial de Les Comes. En aquesta fase s’està millorant la vorera nord de l’Avinguda d’Europa entre els carrers Irlanda i Dinamarca amb inversió de 400.000€.

L’alcalde d’Igualada, Marc Castells, acompanyat del regidor de Dinamització Econòmica, Jordi Marcè i el president de l’Associació d’Empresaris del Polígon Industrial de Les Comes, Joan Mateu, ha estat l’encarregat de presentar aquestes obres que tindran una durada de 5 mesos i seguiran el mateix format que els carrers que ja s’han millorat al polígon des de 2019, com son els de Gran Bretanya, Alemanya, Itàlia i Luxemburg.

Castells ha explicat que la vorera nord de l’Avinguda d’Europa es farà més ampla i accessible i comptarà amb nou enllumenat molt més eficient energèticament. En aquest sentit, Castells, ha explicat que aquestes millores “permetran tenir un polígon adaptat al segle XXI, accessible, eficient, atractiu i funcional com volem que sigui tota la nostra ciutat”.

L’alcalde d’Igualada ha fet referència al fet que s’arranja també una zona molt important pels vianants que recorren l’Anella verda, ja que per aquest tram hi ha l’accés que connecta la ciutat amb el mirador de Montserrat. Castells ha destacat que aquesta millora és doble “ja que facilita l’accés a l’Anella Verda alhora que arranja i dignifica una de les entrades a la ciutat i al polígon que va millorar-se amb la construcció de la nova rotonda al carrer Dinamarca que ha facilitat la circulació i distribució del trànsit”.

Aquest pla de millora es realitza sempre de la mà de l’Associació d’Empresaris del Polígon Industrial de Les Comes (AEPIC). Joan Mateu, el president de l’entitat, ha valorat molt positivament aquesta millora que any rere any transforma totalment una zona del polígon i ha destacat “que des de l’AEPIC contribuïm en decidir quin és el tram més necessari per arranjar i quines són les necessitats que tenim com a polígon per ser competitius, atractius i funcionals”. Mateu ha volgut destacar el compormís de l’Ajuntament d’Igualada en aquest pla “cada any hi ha hagut una inversió en el nostre polígon i realment suposa un canvi substancial pel que fa a la mobilitat i a l’eficiència dels trams que ja s’han millorat”.

La inversió total que s’ha fet en la modernització del polígon fins ara és de 3’3 milions d’euros, 1’7 d’aquests han estat finançats per la Diputació de Barcelona.