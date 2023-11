Comença la Setmana de les Persones Grans dels Prats de Rei

Des d’ahir dilluns 6 i fins el diumenge 12 de novembre, els Prats de Rei celebra la seva setmana de la gent gran, amb un programa d’activitats organitzat des de l’Ajuntament amb el suport de Diputació de Barcelona i el Servei Català de la Salut.

Ahir, dilluns, va tenir lloc la xerrada “La importància de l’autocura”, a càrrec de la psicòloga Anna Trapé de l’ABS de Calaf.

Avui, dimarts 7, a la Cooperativa, se celebrarà la sessió de cinema amb la pel·lícula “Alcarràs”, un drama dirigit per Clara Simon, que va guanyar l’Os d’Or al 72è Festival Internacional de Cinema de Berlín, convertint-se en la primera pel·lícula de la història en català a rebre el guardó. El film narra la història de l’última collita de fruita d’una família a una finca d’Alcarràs (Segrià) abans que els propietaris hi instal·lin plaques solars.

La setmana de les persones grans comptarà també amb una caminada saludable, dimecres 8, a dos quarts de deu del matí, a càrrec de l’ABS Calaf. Es recorrerà una ruta fàcil de 6 quilòmetres, i inclourà exercicis d’estiraments. A més, a mig camí, s’oferirà esmorzar per a tothom.

Dijous tindrà lloc una excursió, enguany a Camprodon. A les vuit del matí se sortirà de davant l’Escola. S’esmorzarà a La Gleva i, a l’arribada a Camprodon, es farà una passejada per la ciutat. El dinar serà a Cal Xel de Santa Pau, on també hi haurà ball.

El menú de l’esmorzar inclou pa amb tomàquet i embotit, vi, aigua i cafè; i el dinar comptarà amb entremesos, patates farcides, botifarra amb fesols de Santa Pau, crema catalana, pa, aigua, cafè i copa de cava.

El preu de tota la sortida és de 54 euros. Cal inscriure’s fent el pagament de l’import al número de compte corrent de Viatges Destino El Mundo, tot indicant el nom, cognoms i esmentant “Els Prats de Rei” (ES95 2100 0363 4102 0019 7572) o bé en efectiu a l’Ajuntament.

El divendres 10 tindrà lloc la tertúlia intergeneracional “Les botigues del poble”, amb l’alumnat de cicle superior de l’Escola Mare de Déu del Portal. Serà a dos quarts de quatre de la tarda, a la sala 1 d’Octubre (La Cooperativa).

El Toni Fontcuberta és un professional del riure, que dissabte 11 a dos quarts de sis de la tarda oferirà un taller de risoteràpia, a la mateixa Cooperativa. Es tracta d’una sessió per a riure i gaudir dels beneficis d’aquesta pràctica tan saludable i beneficiosa.

Finalment, la setmana de la gent gran acabarà amb el dinar de germanor, diumenge 12 a les dues del migdia, a la Cooperativa. A continuació, gaudirem del concert a càrrec de l’Olga Zoet.

El dinar homenatge a les persones grans del poble és obert a tothom, i gratuït per a les persones majors de 65 anys que viuen als Prats de Rei (i un acompanyant, si la persona és dependent). La resta de persones assistents cal que paguin un tiquet de 15 euros que poden fer efectiu al mateix Ajuntament. El menú consta de fideuà, vedella amb bolets, flam, aigua, vi, pa i cafè.

Totes les activitats de la setmana de les persones grans estan obertes a tots els públics. Per a participar a la caminada, a l’excursió i al dinar, cal inscriure’s a l’Ajuntament com a màxim fins el 6 de novembre (938 69 81 92 o bé pratsr@pratsderei.cat).