Comença la setmana de la Gent Gran d’Òdena

Octubre és el mes per excel·lència de la gent gran, amb motiu del dia internacional del col·lectiu, que es celebra l’1 d’octubre. Com cada any, l’Ajuntament d’Òdena ha preparat un programa d’activitats de la Setmana de les Persones Grans que té com a objectiu celebrar amb diversos actes la commemoració del dia, enguany del 20 al 31 d’octubre.

Des de l’Àrea de Joventut i de la Gent Gran de l’Ajuntament, el pròxim divendres 20 d’octubre, a les 9.30h, s’ha programat una visita guiada i taller a l’exposició “Controles?”, al Teatre Unió Agrícola, que està oberta al públic del 13 al 31 d’octubre. Es tracta d’una exposició itinerant i interactiva amb l’objectiu de proporcionar informació sobre drogues, treballar els factors de protecció per prevenir-ne el consum i fomentar el bon ús de les “pantalles” TIC.

Aquest dia es realitzarà una visita guiada i un taller especial adreçat al col·lectiu de la gent gran, a càrrec de Diputació de Barcelona. Tothom qui hi vulgui participar, cal inscripció prèvia al tel. 93 801 74 34 o presencialment a l’Ajuntament d’Òdena.

A la tarda del mateix divendres 20, a les 18.30 h, tindrà lloc una xerrada col·loqui sobre el dany cerebral adquirit (DCA), a càrrec de Montse Ramos de DCA Anoia. L’acte es farà a la Sala d’actes de la Biblioteca Atzavara, i no cal inscripció prèvia.

Enguany, el dilluns 23 d’octubre es recupera el torneig de petanca i el Trofeu de la Setmana de la Gent Gran d’Òdena, organitzat pel Club Petanca Odenense, per al col·lectiu de la gent gran (a partir de 60 anys). Serà a les 16 h, a la pista de petanca del Pla d’Òdena.

El dia següent es farà una caminada a la Font de Can Masarnau, i es visitarà la Vil·la Romana de l’Espelt, amb motiu del 75è aniversari de la seva descoberta. La caminada de dimarts 24 serà senzilla, d’uns 5 km, amb una duració aproximada de 3h 15 min. Començarà a les 9h, des de les antigues escoles de l’Espelt, i cal portar esmorzar . Per inscriure’s, es pot fer presencialment a l’Ajuntament o al tel. 93 801 74 34 abans del dia 23 d’octubre. Hi ha places limitades.

El mateix dimarts a les 18h, tindrà lloc la projecció de la comèdia gramàtica “El Exótico Hotel Marigold”, sobre un grup d’ancians anglesos que decideixen gaudir de la seva jubilació a Bangalore. La pel·lícula es podrà veure a la Sala d’actes de la Biblioteca l’Atzavara i no cal inscripció prèvia.

Finalitzades les obres d’adequació de l’espai del Casal de la Gent Gran del Centre Cívic El Pla, dimecres 25 d’octubre a les 18h, tindrà lloc la inauguració del Casal de la Gent Gran, amb un petit refrigeri. Seguidament, es farà una xerrada sobre “La biblioteca l’Atzavara: serveis, activitats, diversitat i inclusió social”, a càrrec d’Eva Xaver Junyent, directora de la biblioteca l’Atzavara.

Dijous 26 d’octubre serà el torn de la sortida cultural per a majors de 60 anys, que enguany serà a l’Espluga de Francolí. Es visitaran les coves i la destil·leria Fassina Balanyà, i es dinarà al Restaurant forEvents. Se sortirà a les 9.45h del Centre Cívic del Pla (C. Cal Riba), a les 10 h de la parada d’autobús (Nucli) i de les 10.15h de la parada d’autobús (Espelt). Està previst arribar a les 19h.

Les inscripcions estaran obertes del 17 al 23 d’octubre, presencialment a l’OAC de l’Ajuntament d’Òdena en l’horari habitual i a l’ OAC Centre cívic del Pla els dijous de 10h a 14h. En el moment de la inscripció s’ha de realitzar el pagament de 17€. Les places són limitades.

Diumenge serà el dia dels homenatges, a la festa de la vellesa, amb una paella popular. Com a cloenda de la Setmana de la Gent Gran, es gaudirà d’un acte social i lúdic obert a tots els odenencs i odenenques que pertanyen al col·lectiu de la gent gran (a partir de 60 anys).

L’acte començarà a les 14h, a la Sala d’actes del centre cívic El Pla. Cal inscriure’s del 17 al 23 d’octubre, presencialment a l’OAC de l’Ajuntament d’Òdena en l’horari habitual i a l’ OAC Centre cívic del Pla els dijous de 10h a 14h. S’ha de fer el pagament al moment d’inscripció, de 12€.

Finalitzat el dinar, es farà homenatge a l’odenenc i odenenca més grans, i als matrimonis que enguany celebren els 50 anys de casats.

L’Ajuntament farà un obsequi homenatge a totes les parelles que ho hagin comunicat abans del 20 d’octubre, a través del telèfon 93 801 74 34.

Seguidament, es podrà gaudir de l’actuació del grup “Il·lusió” Vella Amistat, que representaran cançons de tota la vida, a les 17h.

Finalment, l’últim acte serà dimarts 31 d’octubre, a les 15.30h, amb “Hora del Cafè”, una trobada amb l’Associació de la Gent Gran d’Igualada, per tal d’intercanviar experiències i vivències. L’acte es farà al Casal de la Gent Gran del centre cívic El Pla i no cal inscripció prèvia.