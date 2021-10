Comença la reurbanització de l’avinguda de Manresa d’Òdena

L’Ajuntament d’Òdena ha començat les obres de reurbanització de l’avinguda de Manresa. El projecte té com a objectiu transformar el caire d’antiga carretera a la naturalesa actual de carrer que travessa el nucli urbà i així millorar-ne la imatge i la seguretat. L’actuació es va iniciar a final de setembre i és previst que finalitzi el desembre.

El projecte es divideix en dues fases: la fase 1, que és la que ara s’està portant a terme, inclou les actuacions a executar sobre la carretera de Manresa i les voreres escaients, i la fase 2 recull l’execució d’una vorera que connectarà el nucli urbà amb uns habitatges construïts uns 200 metres en direcció cap a Manresa i l’execució del pas de vianants a l’avinguda on s’acaba la vorera per travessar la via. L’obra es finançarà amb una subvenció de 104.724 € de la Diputació de Barcelona i 45.275 € de fons propis municipals.

En aquesta primera fase, el projecte defineix dos tipus d’actuacions: una de caire tàctic i una altra, estructurant. La primera, permetrà testejar la nova secció de la via optimitzant el cost amb actuacions toves, sense fer obra civil, només amb pintura i elements urbans per reduir l’espai destinat al pas de vehicles i lliurar-lo a les voreres. L’objectiu és poder reduir la velocitat, sobretot per donar compliment a la nova normativa vigent que marca que és de 30 Km/h i no 40 Km/h. També es faran, entre la farmàcia i l’ALBIS, un parell d’aparcaments d’estacionament de cinc minuts per poder anar a fer compres ràpides, i un de càrrega i descàrrega per a la farmàcia.

I les actuacions estructurants són les que s’han definit com a necessàries de forma definitiva per eixamplar les voreres i executar nous passos de vianants que permetin millorar els recorreguts dels veïns i les veïnes. En aquest sentit, s’ampliarà i es millorarà la vorera de la cruïlla amb el carrer de la Font i s’incorporarà un nou pas per connectar amb el carrer de Sant Pere, trajectòria de la majoria de vianants. Aquest eixamplament permetrà que s’incorpori una petita zona d’estada amb arbrat.

Com que un dels objectius del projecte és que els vehicles redueixin la velocitat, els nous passos de vianants seran elevats, a nivell de vorera, i així també es millorarà l’accessibilitat al veïnatge. En aquest mateix sentit, es preveu la incorporació de bandes reductores de velocitat.