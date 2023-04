Comença la 6a edició de Sparta Kids, el torneig internacional d’hoquei línia

La nova pista d’hoquei línia del Complex Esportiu de Les Comes acull des d’avui, dimecres 5 i fins al diumenge 9 d’abril la sisena edició del torneig internacional d’hoquei línia Sparta Kids. El club Hoquei Línia Igualada és un dels organitzadors d’aquest esdeveniment.

Enguany la competició enfrontarà una cinquantena d’equips infantils i juvenils per categories, des dels 6 fins als 22 anys, amb participants de països d’arreu del planeta.

Avui, a les 18:00 h es farà la presentació dels equips participants.

Diumenge es jugaran les finals de totes les categories i destaca la final dels jugadors més grans, ja que el seu partit es coneix com el “Peluixos Day“. Quan un dels dos equips marca el primer gol, tot el públic llança a la pista peluixos que tinguin a casa i que són recollits per l’ONG Joguines Sense Fronteres.

Els esportistes, pares i mares, entrenadors i membres de la junta de l’Hoquei Línia Igualada s’esforcen any rere any per organitzar esdeveniments i jornades que promoguin la vida esportiva, com és Sparta Kids.