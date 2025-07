Aquest dijous comença el Festival de Llegendes de Catalunya, a Tous

Aquest dijous, Tous es converteix novament en l’epicentre d’històries i llegendes a Catalunya. El 16è Festival de Llegendes de Catalunya té lloc del 3 al 6 de juliol. Un any més, carrers, places i espais patrimonials i naturals del poble es transformaran en escenaris plens d’espectacles inspirats en l’arrel i la tradició oral amb 47 propostes que combinen teatre, música, dansa, titelles, narració, gastronomia i molt més. Consulta la programació.

Una de les principals novetats d’enguany és Tous és memòria, un espectacle-instal·lació dirigit per Omar Morán —que ha viatjat des de Xile per l’ocasió— i que dóna veu a la gent gran del poble. A través de testimonis reals recollits durant mesos, la peça reconstrueix el passat industrial de Tous, especialment la història de la indústria tèxtil que va marcar el segle XX. L’espectacle compta amb la participació del taller d’escriptura de La Casa del Teatre Nu i de moltes persones del poble. Una proposta que posa en valor la memòria col·lectiva i la identitat compartida i que es podrà veure dijous i divendres a la nau de Cal Ton del Cuat, una antiga fàbrica tèxtil del poble.

Segons Víctor Borràs, codirector del festival, “Enguany fem un pas més en aquest camí de treballar la memòria i fer comunitat amb el projecte Tous és memòria, un recull de testimonis orals que hem començat a enregistrar perquè els records d’una època que comença a quedar llunyana no es perdin. Tous és memòria entrevista la gent gran del poble, que ens explica com era la vida en temps de postguerra. Aquest any podrem veure els primers resultats centrats en la història del sector tèxtil presentats en una instal·lació-espectacle basada en el material recollit sobre aquest tema”.

El mateix dijous, però al vespre a partir de les 9, el castell serà l’escenari per a l’espectacle Turmarí del duet L’Arannà que es capbussa en la tradició de la música popular de les illes Pitiüses per oferir, a través de l’experimentació sonora que les caracteritza, una mirada particular sobre Eivissa i Formentera.

Sintetitzadors i teclats comparteixen escenari amb les castanyoles, el tambor, l’espassí, la flauta i diferents estètiques que piquen l’ullet a les del ball pagès. Entre glosses i cants redoblats, alguns rescatats d’arxius sonors i altres de creació pròpia, el grup eivissenc-català traça un relat que ressegueix la realitat i les arrels de dues illes que són alguna cosa més que el paradís somniat per turistes d’arreu d’Europa.

Teatre Nu amb la col·laboració de l’Ajuntament de Sant Martí de Tous són els organitzadors del Festival de Llegendes de Catalunya.