Comença a implantar-se el Pla Comarcal de les Persones Grans a tota l’Anoia

En el marc del Ple d’Alcaldes del Consell Comarcal de l’Anoia, celebrat el dimarts passat, 28 de novembre, el Consell de la Gent Gran de l’Anoia (CGGA), de la ma del seu vicepresident Enric Senserrich, va donar a conèixer als alcaldes de la comarca, que un cop ja aprovat el Pla Comarcal de les Persones Grans, es començava la seva implementació a tots els pobles de la comarca.

El vicepresident Senserrich va subratllar la importància d’aquest pla, que “no només busca abordar les necessitats immediates dels ciutadans majors, sinó també garantir una vellesa activa, equitativa i plena de recursos a l’Anoia”.

Un dels elements clau del pla és l’estratègia proactiva del CGGA per conèixer la realitat de les polítiques d’envelliment als municipis anoiencs. Mitjançant un qüestionari elaborat pel mateix consell, es planeja mantenir sessions amb els regidors/es de les àrees de persones grans per obtenir una visió detallada de les pràctiques actuals. Aquesta iniciativa pretén identificar les bones pràctiques existents i compartir-les amb altres localitats, o bé oferir el suport necessari per implementar les accions proposades pel Pla Comarcal de les Persones Grans.

Aquesta iniciativa demostra el compromís ferm del CGGA i dels municipis anoiencs en la creació d’un entorn favorable per a la ciutadania de més edat. Amb el suport continuat dels alcaldes i la col·laboració activa amb els diferents ajuntaments, es preveu un futur en què els anoiencs envelliran amb dignitat i plenitud.

La mateixa setmana de l’anunci, membres del CGGA es van reunir per la seva junta mensual a Cal Frarés, gràcies a la col·laboració de l’Ajuntament de Sant Martí de Tous que va cedir l’espai. La regidora tousenca, Irene Santos, va explicar els reptes que tenen com a govern entorn les polítiques d’envelliment al poble i va conèixer com treballa el consell posant-se a la seva disposició per assegurar el benestar de les persones grans del poble de Tous.

