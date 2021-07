Com ens afecten les emocions?

Les emocions són reaccions que ens afecten a diari encara que no sempre en siguem conscients. Emanen davant situacions rellevants que impliquen dolor, perill, amenaça, fracàs, èxit, alegria, novetat… i ens preparen per poder donar una resposta a cada una d’aquestes situacions.

Hi ha una relació entre emocions i benestar, i a cada persona l’afectarà depenent de com les gestioni.

Un estat emocional baix pot portar un sistema immune dèbil i en conseqüència a debilitar el sistema immunològic.

El cos respon a la manera de pensar, sentir i actuar. Quan s’està estressat, ansiós, trist, atemorit o amb un excés de pensaments, el cos reacciona d’una certa manera per indicar que alguna cosa no va del tot bé.

Hi ha unes emocions bàsiques:

-Ràbia: Serveix per defensar-nos, posar límits i dir el que no ens agrada.

-Tristesa: Serveix per treure el dolor, ja sigui per pèrdues d’un ésser estimat, feina, il·lusions,…

-Por: Serveix per tenir el sentit del perill i posar en marxa l’evitació.

-Alegria: Serveix per estar content davant de situacions agradables, gaudir de les coses satisfactòries, tenir un bon comportament social,…

-Amor: Serveix per l’atracció emocional de les persones, de protecció, d’ajuda i per tenir unes millors relacions, es diu que l’amor ho cura tot.

Expressar les emocions i sentiments i no tenir-los tancats ajuda a que surtin i no hi hagin més bloquejos d’aquest tipus.

Els símptomes tenen a veure amb les coses que no diem o esperem.

Totes les emocions tenen una manera o forma de sortida i cal fer-los cas.

Si estem tristos i tenim ganes de plorar no ens hem d’aguantar, és així com surt aquesta emoció, no fer-ho o aguantar-ho seria contraproduent, ja que amb el temps ens sortirà per un altre lloc.

Si estàs enrabiat, escriu tot el que sentis i si mentre ho fas tens la necessitat de fer un crit o d’estripar el paper, doncs endavant, no te n’estiguis, fes-ho amb l’emoció.

Les emocions són bones de tenir i sentir, ja que ens ajuden a tirar endavant, però mantingudes en el temps ens bloquegen i desequilibren.

Escriure tot allò que et passa i sents és una manera de fer-ho, però cal fer-ho amb el sentiment.

Podem sortir a caminar per la natura, fer exercici o l’esport que més ens agradi, gaudir d’una bona companyia, dels amics, meditar i trobar allò que sabem que ens dona pau i tranquil·litat.

El que hem de procurar és que les emocions no ens facin perdre l’equilibri i benestar.

La depressió, l’ansietat i els atacs de pànic no són signe de debilitat. Són signes d’haver intentat ser fort durant massa temps.

Ningú ho entén fins que li passa.

A SANAT t’ajudem amb les nostres teràpies a poder tornar a gaudir de la pau i tranquil·litat.