Com eliminar les taques facials i corporals causades pel sol

El tractament de rejoveniment integral amb Ellipse en el Centre d’Estètica Sílvia Giralt és la millor opció per desfer-se de les taques solars tant al rostre com al cos.

Els lentígens solars són un tipus d’hiperpigmentació que apareix al voltant dels 35 anys i està ocasionada principalment per una exposició repetida a la llum ultraviolada (UV) provinent del sol. Per aquesta raó, la preocupació per eliminar les taques creix després dels mesos d’estiu.

Al Centre d’Estètica i Medicina Estètica Sílvia Giralt aborden aquesta preocupació des del diagnòstic per aconseguir una solució eficaç. Tal com explica Sílvia Giralt, esteticista i fundadora del centre d’estètica, «realitzem un diagnòstic integratiu personalitzat amb tecnologia d’última generació que ens permet veure la pell per dins, fins i tot les taques que encara no han sortit. D’aquesta manera, podem saber el tipus de taca i determinar el millor tractament per a ella».

Amb les taques, prevenir és millor que curar

Segons adverteix Giralt, existeixen alguns tipus de taques, com el melasma, per a les quals encara no s’ha desenvolupat un tractament completament efectiu. Per aquesta raó, resulta crucial identificar-les abans que apareguin o s’agreugin, i això s’aconsegueix gràcies a l’enfocament del Diagnòstic Integratiu ofert de manera gratuïta pel Centre d’Estètica i Medicina Estètica Sílvia Giralt.

El sistema de diagnòstic té com a objectiu localitzar i abordar tant l’alteració estètica abans de la seva manifestació com la seva causa subjacent. Per aconseguir-ho, es fa una anàlisi exhaustiva de la salut interna de la pell i de l’organisme. L’esteticista Sílvia Giralt explica: «Aquesta visió integral ens permet seleccionar el tractament més adequat i enfrontar les alteracions que existeixen i les que encara no s’han manifestat. Per exemple, taques que s’estan formant però encara no han sortit a la superfície».

Amb base en la informació obtinguda en el diagnòstic, el Centre d’Estètica i Medicina Estètica Sílvia Giralt dissenya un pla de tractament personalitzat que s’enfoca a prevenir l’aparició de les taques i eliminar, o difuminar el màxim possible, les que ja han sortit. Sílvia Giralt comenta: «Més enllà de les recomanacions bàsiques d’evitar l’exposició contínua al sol i utilitzar sempre una protecció solar d’alt factor, dissenyem un pla de tractament integral personalitzat que actua tant externament a través de cosmètica tòpica i aparatologia com internament a través de cosmètica oral».

Rejoveniment Integral amb Ellipse

Per tractar els lentígens solars el Centre d’Estètica i Medicina Estètica Sílvia Giralt usa el tractament de Rejoveniment Integral amb l’aparatologia Ellipse, una opció altament efectiva i avançada per abordar aquesta preocupació estètica tan comuna. I és que la tecnologia Ellipse s’ha consolidat com una solució d’avantguarda per tractar i reduir l’aparença de les taques solars de manera no invasiva i amb resultats notables.

El tractament es basa en el principi de la llum premuda intensa (IPL), que utilitza centellejos de llum d’alta intensitat però controlada per penetrar en les capes superficials de la pell. «Aquest tractament és particularment adequat per abordar els lentígens solars, ja que es dirigeix selectivament a les cèl·lules pigmentades responsables d’aquestes imperfeccions», afirma Sílvia Giralt.

D’altra banda, un dels aspectes més destacats del tractament amb Ellipse és la seva capacitat per estimular la producció de col·lagen, la qual cosa contribueix a millorar la textura general de la pell. A més, «el procés és pràcticament indolor i no requereix temps de recuperació significatiu, la qual cosa ho converteix en una opció atractiva per als qui desitgen resultats visibles sense l’inconvenient d’una recuperació prolongada» informa l’esteticista.

Aquest tractament requereix únicament una mitjana de 3 a 6 sessions, una al mes, per a així aconseguir difuminar la hiperpigmentació present en el rostre i el cos.