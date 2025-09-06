Com cuidar la barba després de l’estiu: recupera la vitalitat

Toni Claramunt, de La Barberia d’Igualada
L’estiu és sinònim de sol, platja, piscina i calor. Però, tot i que ens encanta gaudir del bon temps, la nostra barba pot patir les conseqüències. L’exposició prolongada al sol, el clor, la sal del mar i la deshidratació poden deixar la barba resseca, trencadissa i amb un aspecte poc saludable. Per això, amb la tornada a la rutina, també toca posar la barba a punt.
La teva barba necessita una mica més d’atenció per recuperar la seva millor versió. Amb una rutina senzilla basada en neteja, hidratació, cura i alimentació, tornaràs a lluir una barba saludable, forta i cuidada.
Aquí tens alguns consells per cuidar la barba i recuperar-ne la vitalitat després de l’estiu.
Neteja profunda però suau
Durant l’estiu, s’acumulen impureses a la barba com la suor, la sorra i la sal. Ara és el moment ideal per fer una neteja profunda amb un xampú específic per barba. Evita els sabons corporals o xampús convencionals, ja que poden ressecar encara més el pèl facial.
Retalla i dona forma
El final de l’estiu és un bon moment per fer una posada a punt. Potser la barba ha crescut de manera desigual o té les puntes obertes. Retalla’n les puntes, dona-li forma i elimina el pèl danyat. Visita el teu barber de confiança per un bon manteniment.
Exfolia la pell sota la barba
La pell sota la barba sovint queda oblidada. Una exfoliació suau un cop per setmana ajuda a eliminar cèl·lules mortes, prevenir la caspa de barba i afavorir el creixement del pèl.
Va molt bé aplicar un raspall per barba que ajudi a estimular la circulació, i la penetració dels productes hidratants que hem comentat.
Alimentació i hàbits saludables
Recorda que una barba sana comença des de dins. Mantingues una dieta equilibrada rica en vitamines A, B, C i E, beu prou aigua i descansa bé. Tot això influeix directament en la qualitat del pèl facial.
Tots aquests productes específics per a la barba, els trobaràs a la teva barberia de confiança. Pregunta al teu barber, que sabrà aconsellar-te sobre aquests productes.