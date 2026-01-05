Com afecta la nevada a cada municipi de l’Anoia? | Cavalcades, carreteres i més informació

La neu ha enfarinat bona part de l’Anoia, que s’ha llevat blanca avui dilluns 5 de gener. Les prediccions meteorològiques ja indicaven la probabilitat de neu la nit de Reis, i el pronòstic s’ha complert, acumulant en algunes zones, diversos centímetres de neu. Davant d’aquest escenari, moltes persones es pregunten en quina situació es troben les cavalcades de Reis a l’Anoia, quina és la practicabilitat de les carreteres, o com estan els accessos als diferents municipis; així, us portem un recull de la informació més destacada, que s’anirà actualitzant a mesura que passin les hores.
Igualada
A la capital de l’Anoia la neu cada vegada es fa més present als carrers. Per ara, la brigada municipal està escampant sal a les carreteres, i de moment la cavalcada dels Reis de l’Orient segueix en peu sense més afectacions, segons expliquen des del consistori, sempre i quan es compleixi la previsió que ha de parar de nevar a les 13 h. En cas que això no passés, des de la Comissió de Reis diràn què es fa.
Vilanova del Camí
La brigada municipal vilanovina s’ha deixat veure pels carrers del poble des de primera hora tirant sal a les vies més importants. Pel que fa a la cavalcada, fonts de la comissió han explicat a La Veu de l’Anoia que, de moment se celebrarà amb normalitat, a l’espera que pari de nevar vora les 15 h, amb una nova valoració de la situació prevista per les 12 h. L’alcaldessa del municipi, Noemí Trucharte ha explicat que Protecció Civil i la Policia Local han anat a visitar les masies aïllades del municipi i la residència per atendre les diverses necessitats que puguin sorgir, i Serveis Socials està en contacte amb les persones en situació de vulnerabilitat, també per a poder actuar en cas de necessitat.
Santa Margarida de Montbui
Montbui és un dels municipis de l’Anoia on la neu no cessa. Des de l’Ajuntament han explicat que ja des de primera hora estan tirant sal potàssica en els principals punts i cruïlles, i que, en funció de com avanci la meteorologia, s’informarà de si la Cavalcada de Reis pateix alguna alteració.
Òdena
A Òdena, segons ha explicat l’alcalde del municipi, Jaume Xaus, s’estan prenent mesures per eliminar la neu de les carreteres, també a través de sal, i tot i que s’haurà de veure com evoluciona, tenen pla B per fer la cavalcada en cas que l’episodi de neu no cessi. A més, des de l’Ajuntament han activat el pla DUPROCIM de protecció civil.
Castellolí
L’alcalde de Castellolí, Joan Serra, ha explicat que, per ara, no tenen novetats sobre la Cavalcada; que dependrà de si para de nevar, i de l’estat de les carreteres per on han de passar els Reis.
La Pobla de Claramunt
La Pobla de Claramunt és un dels municipis de la Conca a on la neu està quallant més. Segons informa l’alcalde, Toni Mabras, ja des de primera hora han estat tirant sal a les carreteres, i tenen la màquina llevaneus a punt per si s’ha de fer servir. Pel que fa a la cavalcada, tot segueix amb normalitat, a l’expectativa dels canvis en la meteo.
Masquefa
L’alcalde de Masquefa, Daniel Gutierrez, ha explicat a La Veu que el municipi s’ha aixecat amb neu, però que, malgrat que encara cauen volves de neu relativament grans, la neu no està quallant. Des de l’Ajuntament expliquen que estan prenent les mesures de seguretat necessàries, sobretot tirant sal a les carreteres, i que la cavalcada en principi continua igual.
Els Hostalets de Pierola
Els carrers dels Hostalets de Pierola, tot i que es troben enfarinats, no han patit grans afectacions ni la neu sembla que s’hagi quedat, per tant, segons explica l’alcalde, Daniel Vendrell, la cavalcada segueix en peu.
Capellades
A Capellades, tot i que de moment no tenen cap afectació per neu, des de l’Ajuntament i conjuntament amb la Comissió de Reis, han emès un comunicat a on expliquen en quina situació se celebrarà la cavalcada en els diferents escenaris que es podrien dur a terme. El primer escenari és que ni plogui ni nevi, o que ho faci de manera molt lleu; en aquest cas, la Cavalcada de Reis sortirà a l’hora prevista (19.00 h) i farà el recorregut habitual. La convocatòria del públic serà a la plaça Verdaguer a partir de les 18.00 h, amb l’animació prevista. En cas de pluja o neu moderada però continuada, la Cavalcada de Reis arribarà només fins a la plaça Verdaguer, i el públic assistent esperarà SS.MM a l’interior de l’església, on es durà a terme l’activitat i l’animació previstes. La Comitiva Reial farà l’entrada a l’església i s’hi celebrarà l’acte d’arribada i benvinguda tal com estava previst. La Cavalcada finalitzarà aquí el seu recorregut.
Finalment, en cas de pluja i/o neu intensa, se suspèn la Cavalcada de Reis de Capellades i tota l’activitat es trasllada al pavelló poliesportiu. En aquest supòsit, el poliesportiu obrirà l’accés al públic a les 18.30 h. S’hi farà l’animació prevista fins l’arribada de la Comitiva Reial a les 19.00 h. Les autoritats i el públic assistent donaran la benvinguda a SS.MM els Reis Mags d’Orient, amb salutacions i una pluja de caramels.
En tots els casos la Comissió de Reis informa que els Patges faran la distribució prevista dels regals per les llars de la vila. Entre les 16.30 h i les 17.00 h, i en funció de l’evolució del temporal de neu i/o pluja, es farà un segon avís general informant la població del format definitiu de la Cavalcada que finalment es durà a terme.
Vallbona d’Anoia
A Vallbona, segons ha explicat l’alcaldessa Meritxell Baqué, la neu ha deixat els carrers emblanquinats, però la Cavalcada, de moment es manté i fins les 15 h no es pendrà cap decisió al respecte. En tot cas, Baqué diu que si para de nevar, sortirà com sempre, i que si neva, es farà l’arribada a l’església, i allà hi haurà la recepció a la canalla, i els patges repartiran els regals.
Cabrera d’Anoia
A Cabrera d’Anoia no està quallant la neu, segons explica Juan Manuel Diaz, batlle del municipi. També recorda que la rebuda dels Reis es farà igualment, ja que a Cabrera no hi ha cavalcada, sinó recepció al teatre.
La Llacuna
Josep Parera, alcalde de la Llacuna, ha explicat que al muncipi de l’Anoia Sud, la situació està controlada i que la Cavalcada està prevista que se celebrarà amb total normalitat.
Carme
Marc Sánchez, alcalde de Carme, ha explicat que al poble hi neva bastant, però la carretera està en bones condicions. A la tarda es valorarà si escampen una mica de sal per alguns carrers, sobretot, de cara a la cavalcada del vespre i a les possibles glaçades. De moment, la cavalcada es manté amb el format inicial, a l’espectativa de canvis a mesura que s’acosti l’hora.
Orpí
A Orpí, tal i com explica el batlle Jordi Reixachs, la incidència que hi ha hagut en carreteres és poca. Ara sembla que la nevada sí que comença a quedar, i els preocupa especialment les petites carreteres que no són de la Diputació, sinó del municipi, i que tot i que estan tirant-hi sal a mà, des de l’Ajuntament han avisat als veins que no es desplacin. La cavalcada en principi es manté, també a l’espectativa de la meteo.
Pujalt
A Pujalt, tal i com ha explicat l’alcalde Pere Massana, l’afectació és sobretot per la viabilitat de vehicles de granges i veïns que han d’anar a treballar. A part d’això, la cavalcada està prevista pel dia 6, així que de moment se celebrarà amb normalitat.
Bellprat
L’alcalde de Bellprat, Martí Gual, ha explicat a La Veu de l’Anoia a primera hora, que tot segueix amb normalitat al municipi, sense afectacions importants. Ja des del matí que s’estan fent tasques de retirada de neu, però els Reis arribaran igualment.
Els Prats de Rei
Als Prats de Rei estan tenint afectacions mínimes, tal i com explica l’alcaldessa Carla Casas, que remarca que, de moment, els preocupa la previsió de fred, el glaç que pot formar-se i el risc que això pot suposar. Per altra banda, diu que la cavalcada segueix en peu, però seguint les properes hores per veure com evoluciona tot.
Castellfollit de Riubregós
A Castellfollit de Riubregós, segons ha explicat la batllessa Lourdes Oliveras, la situació és de molta neu a les masies, i al poble encara estan tirant potassa. Oliveras ha informat que a la tarda els tractors sortiran a retirar la neu dels carrers de les masies, i pel que fa a la cavalcada, “si els reis poden, passejaran una mica pels carrers del poble, i si no es pot, des del local social es farà l’entrega de regals als nens del poble”.
Estem treballant per ampliar aquesta informació.