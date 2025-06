Un col·lectiu de treballadors del CSA denúncia que la direcció ha “tancat llits i col·lapsat Urgències”

Un col·lectiu de treballadors del Consorci Sanitari de l’Anoia sota el nom “En Lluita CSA” ha emès un comunicat acusant a la direcció del Consorci de “col·lapsar urgències” per haver tancat “14 llits a planta per estalviar”, i animen a la ciutadania a “presentar queixes formals pel tems d’espera a urgències”.

El col·lectiu explica que han viscut diverses situacions els darrers dies en que “pateixen ansietat abans d’entrar a treballar i surten plorant pensant en les 40 o 50 persones que estan a urgències sense llit a planta, en lliteres o en una cadira”, diuen.

Des d’En Lluita CSA carreguen en contra de la direcció del centre al·legant que “menteixen a la societat quan diuen que no hi ha llits, ja que hi ha llits tancats”, i expliquen que no poden sostenir aquesta situació ja que “no han estudiat per treballar en aquestes situacions” i afegeixen que “no volen veure pacients terminals que moren a urgències, ni volen canviar bolquers d’una persona gran al mig del passadís”.

Un increment notable en l’afluència de pacients a urgències

A aquestes declaracions, la direcció del centre ha respost assegurant que “durant les darreres dues setmanes, el servei d’Urgències de l’Hospital Universitari d’Igualada ha experimentat un increment en l’afluència de pacients, molts d’ells amb un perfil clínic complex.” Expliquen que aquest augment seria passar de les 160-170 persones diàries que atenien l’any passat a urgències, a 190 o inclús en dies puntuals, pics de més de 200 persones diàries.

Des del CSA expliquen que “la situació ha dificultat la gestió d’altes i ha condicionat puntualment la disponibilitat de llits a planta, tot i mantenir oberta tota l’estructura habitual de llits per aquesta època de l’any” i asseguren que “estan treballant amb la mateixa dotació de llits que en aquestes mateixes dates dels anys 2024, 2023 i 2022.”

Recorden que “tots els hospitals compten amb una reserva de llits extres que cal garantir per poder atendre situacions específiques, com pacients que requereixen aïllament. Aquesta dotació addicional només s’activa de manera habitual durant els mesos d’hivern per fer front al pic epidemiològic. Es tracta d’una obertura prevista i planificada”, i especifiquen que “per donar resposta a la pressió assistencial d’aquests dies, hem reforçat els serveis d’Urgències i UCI amb personal d’infermeria addicional.” Agraeixen l’esforç i la implicació dels professionals, i el compromís, “especialment a aquells que han vingut a reforçar els equips en aquest moment de més demanda.”