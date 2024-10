Club Vitae: passió pel coneixement, participació activa i relacions significatives

va néixer de la voluntat d’oferir un espai exclusiu per a persones a partir de 60 anys que volen continuar evolucionant i que valoren la qualitat en les seves propostes culturals i socials. Vam detectar que molta gent en aquesta etapa no troba propostes que s’ajustin al seu perfil, als seus interessos i a les seves necessitats i expectatives. Per això, el nostre objectiu inicial ha estat crear una comunitat on encaixin, s’hi trobin còmodes i on puguin participar en activitats que realment els interessin, oferint opcions que s’integrin de manera natural al seu estil de vida.

Quina és la vostra missió principal com a entitat?

La nostra principal missió és oferir als nostres socis un entorn selecte on puguin gaudir d’un ambient socialment vibrant i culturalment estimulant. El Club Vitae vol ser un referent en la creació d’espais que fomentin el benestar, la connexió social i l’enriquiment personal a través d’activitats que responen als interessos i inquietuds d’una generació activa i exigent. Ens comprometem a oferir propostes de qualitat que estimulin tant la ment com el cos, promovent una vida satisfactòria i plena.

Quins són els valors que voleu transmetre als membres del club?

El Club Vitae es fonamenta en la passió pel coneixement, la participació activa i les relacions significatives. Creiem fermament en la capacitat dels nostres socis per seguir descobrint noves passions i ampliar les seves habilitats. La nostra comunitat es basa en el respecte mutu i la col·laboració, creant un espai on tothom es senti benvingut i valorat. Fomentem la cultura, la convivència i el benestar, amb l’objectiu de generar vincles i experiències que tinguin un impacte positiu.

Quins són els principals beneficis que ofereix el club als seus membres?

El Club Vitae ofereix una àmplia gamma de beneficis per als seus membres, començant per l’oportunitat de formar part d’una comunitat selecta que comparteix inquietuds i interessos comuns. Els nostres socis tenen accés a activitats especialment dissenyades per mantenir-los actius i estimulats, ja sigui a través de programes culturals, conferències, tallers o esdeveniments socials. A més, fomentem un entorn que afavoreix les relacions personals, on és fàcil establir noves connexions amb persones amb un estil de vida similar.

Quin perfil tenen els membres del club?

Els socis del Club són persones amb un perfil actiu i un esperit inquiet, interessades en àrees com l’art, la filosofia, la música, la literatura, les arts escèniques i altres expressions culturals. També valoren l’oci com una part important de la seva vida, buscant opcions de qualitat per gaudir del seu temps lliure. A més, són conscients de la importància de cuidar tant la salut mental com física, i consideren les relacions socials una peça clau per al seu benestar global.

Quines activitats ofereix el club regularment?

Oferim un ampli ventall d’activitats dissenyades per enriquir la vida dels nostres socis, fomentant el creixement personal, el benestar físic i l’oci de qualitat. Entre les propostes destacades per als propers mesos trobareu el Cafè Filosòfic, on els membres poden debatre temes existencials com la felicitat, la veritat o la justícia en un ambient relaxat, la Tertúlia d’Actualitat, un espai guiat per compartir opinions i expandir coneixements sobre temes rellevants del moment, o el Cine Fòrum, on es projectarà una pel·lícula seguida d’un debat que convida a l’anàlisi i a la reflexió sobre la temàtica escollida. Organitzem també sessions d’activitat física per ajudar a mantenir-se en forma i ja estem treballant per oferir una primera sortida cultural, entre d’altres iniciatives. Podeu consultar i anar seguint l’agenda complerta a través del nostre perfil d’Instagram o podeu visitar-nos o contactaramb nosaltres telefònicament o via whatsapp per demanar o ampliar qualsevol informació.

Els membres participen en la planificació de les activitats?

Pel que fa a la planificació, ens encanta escoltar les propostes dels nostres socis, ja que creiem fermament que la seva veu és essencial per crear un ambient que realment respongui a les seves necessitats i interessos. Tenim en compte les seves inquietuds i suggeriments per ajustar la programació a les seves preferències, assegurant-nos que les activitats que oferim no només siguin atractives, sinó també significatives per a ells. Aquest procés de col·laboració ens permet crear una comunitat dinàmica on tots els membres se senten implicats i valorats.

Quin impacte creieu que té el club sobre la qualitat de vida dels membres?

El Club té un impacte positiu molt significatiu en la qualitat de vida dels nostres membres. Oferim un espai que els permet mantenir-se actius, socialitzar i sentir-se part d’una comunitat estimulant. Molts socis han expressat que, gràcies al club, han ampliat el seu cercle d’amistats i han redescobert passions que havien deixat de costat. Aquesta xarxa de suport, juntament amb les activitats regulars, contribueix notablement al seu benestar emocional i físic.

Com us relacioneu amb la comunitat local fora del club? Heu participat en esdeveniments comunitaris o iniciatives socials?

Com a Club de recent creació, encara no hem tingut l’oportunitat de participar activament en esdeveniments socials, però des d’un principi ens hem constituït també com a nova entitat de la ciutat d’Igualada perquè volem ser una part integrant d’aquesta rica xarxa comunitària. Creiem fermament que la connexió amb el nostre entorn és essencial i estem desitjant involucrar-nos en iniciatives socials que reforcin els llaços entre els veïns i fomentin un sentiment de pertinença compartida.

Com pot un nou membre unir-se al Club?

Unir-se al Club Vitae és molt senzill. Els interessats poden venir a veure’ns i visitar les nostres instal·lacions sempre que ho desitgin. Estarem encantats d’explicar-los el funcionament del club, les activitats que oferim i les diferents modalitats d’associar-se. També poden contactar-nos per telèfon o WhatsApp o buscar informació a Instagram. Un cop completat el formulari d’inscripció, ja estaran llestos per començar a gaudir de tots els nostres avantatges en funció del model triat.

Quins avantatges té fer-se’n soci?

Els socis generals gaudiran d’un detall de benvinguda, accés a les instal·lacions del club en horari d’obertura, refrigeri amb cafès, aigua, infusions i aperitius, així com del dret a ús d’ordinador i connexió a internet. A més, tindran accés a la premsa del dia i podran participar en activitats lúdiques guiades per un dinamitzador sociocultural durant els caps de setmana. Els socis generals també es beneficiaran de descomptes en tallers, activitats culturals i excursions respecte els no socis.

D’altra banda, els socis prèmium gaudiran de tots els avantatges dels socis generals, amb un detall de benvinguda diferenciat i l’oportunitat de participar en diverses activitats culturals durant la setmana, incloses dins la seva quota. A més, tindran accés a descomptes exclusius en sortides i excursions, prioritat en la reserva de places per a totes les activitats i vals de descompte per a pàrquings propers.

Quin és, doncs, el paper que vol arribar a tenir el Club Vitae en la comunitat?

El Club Vitae aspira a ser un referent social i cultural a Igualada i la seva comarca. Volem crear un espai de trobada on la transmissió de coneixements, experiències i valors sigui una prioritat. A més, entre els nostres socis hi ha una valuosa acumulació de saviesa i experiència, un llegat que no podem permetre que es perdi. És fonamental que aquest patrimoni es comparteixi i serveixi per enriquir i beneficiar les futures generacions, contribuint així a construir una comunitat més conscient i solidària.

Quins són els principals reptes que heu trobat a l’hora de gestionar el club?

Un dels principals reptes que hem trobat a l’hora de gestionar el club ha estat construir una comunitat cohesiva i dinàmica. Hem treballat per atraure socis que comparteixin els nostres valors, creant un ambient acollidor on tothom se senti còmode. A més, la gestió del temps i dels recursos ha estat crucial per garantir que les nostres activitats siguin de qualitat i que responguin a les necessitats dels nostres membres.

Mirant cap al futur, ens enfrontem al repte d’ampliar la nostra oferta d’activitats i assegurar-nos que aquestes continuïn sent rellevants i atractives. També volem potenciar la comunicació i el treball en xarxa per augmentar la participació de la comunitat i adaptar-nos a les noves tendències. Serà fonamental seguir evolucionant i innovant per mantenir l’interès i la motivació dins del club.

Hi ha algun projecte o activitat nova que vulgueu introduir en el futur?

Sí, estem treballant en diversos projectes i activitats per al futur. Una de les nostres prioritats és establir aliances amb empreses, organismes i entitats locals que puguin enriquir la nostra oferta. A més, estem considerant la implementació de programes dissenyats específicament per fomentar la connexió intergeneracional. La nostra intenció és desenvolupar propostes cada cop més especialitzades i complexes, adaptades a les noves inquietuds dels nostres socis.

Com es finança el club? Els membres han de pagar una quota o hi ha altres fonts de finançament?

Com hem comentat anteriorment, el Club Vitae es finança principalment a través de les quotes dels seus membres. Comptem amb dues categories de socis: el soci general i el soci prèmium, cadascuna amb una tarifa diferent i amb accés a drets i beneficis específics. Aquesta estructura ens permet adaptar-nos a les necessitats i interessos de cada membre, oferint opcions flexibles segons el nivell de participació que prefereixin. També estem atents a oportunitats de col·laboració amb institucions locals que podrien complementar el nostre finançament, assegurant així el creixement i el desenvolupament continu del Club.

Com diferencieu el Club Vitae d’altres espais o associacions culturals de la ciutat?

El Club Vitae es diferencia d’altres associacions culturals principalment per la seva naturalesa de comunitat petita i distingida, que permet una atenció més personalitzada i un ambient especialment càlid i proper entre l’equip, els col·laboradors del Club i els seus membres. A més, els nostres socis disposen d’un espai al centre de la ciutat, dissenyat fins a l’últim detall perquè s’hi sentin com a casa.

Què els diries a aquells que estan pensant en fer-se socis del Club Vitae?

Si busqueu un espai on poder connectar amb altres persones amb inquietuds similars, aprendre i gaudir de moments enriquidors, el Club Vitae és el vostre lloc. Aquí, no només trobareu una oferta d’activitats pensades per a vosaltres, sinó també una comunitat acollidora que celebra la vitalitat i el creixement personal. Us animem a venir a conèixer-nos i a descobrir tot el que podem oferir. Estem segurs que trobareu el vostre lloc amb nosaltres!