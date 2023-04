Claudia Bardagí, Suu, Roba Estesa i Elena Gadel són les artistes que actuaran en la 6à edició dels Festivals Alta Segarra

Es compleix la 6à edició dels Festivals Alta Segarra (FAS), una proposta itinerant, cultural i gastronòmica que organitza de nou el Casino de Calaf. La nova edició d’aquesta cita musical estiuenca ja té confirmada la participació de diferents artistes femenines, sent la més femenina de totes les fetes fins ara. Els quatre concerts, com de costum, tindran com a escenari llocs emblemàtics de l’Alta Segarra. El primer recital serà el dia 30 de juny, i començarà amb la pianista, cantant i compositora Claudia Bardagí. El dia 14 de juliol serà el torn de la cantant Suu, que portarà cançons del seu darrer treball Karaoke, inspirat en la estètica pop dels anys 80. El proper concert del dia 21 de juliol tindrà com a protagonistes les components del grup Roba Estesa, amb el seu “folk calentó”, i conclourà l’edició d’enguany la cantant i actriu Elena Gadel, que actuarà el dia 28 de juliol amb el seu espectacle La dona que em vesteix.

Insistint en la fórmula triomfadora

La 6à edició dels Festivals Alta Segarra segueix apostant per la fórmula que l’ha fet créixer i consolidar-se com a cita estiuenca de referència a la Catalunya Central. Un certamen itinerant que busca posar en valor els pobles de l’Alta Segarra i els seus indrets més emblemàtics, oferint una proposta cultural de qualitat tant per als veïns com per als turistes que visiten aquest territori, amb la intenció de ser un referent gastronòmic que promou i organitza tastos amb productes de quilòmetre zero de gran qualitat.

L’Alta Segarra, una comarca amb caràcter propi

Un altre dels objectius dels FAS és cohesionar els pobles que formen el territori de l’Alta Segarra, el qual té uns trets característics singulars —tant geogràfics com culturals— que el diferencien i el defineixen, amb el propòsit que esdevingui una comarca pròpia dins de la Catalunya Central.

El preu de les entrades és de 20 € i 17 € per als socis del Casino de Calaf (entrades numerades), i també amb abonaments limitats per als quatre concerts amb preus de 50 € i 40 € per als socis. Per a més informació podeu consultar la pàgina web del Casino de Calaf www.casinodecalaf.cat o trucant als telèfons 620 134 018 (taquilla) i 629 433 571 (informació general).