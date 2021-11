‘Classe’, una comèdia sobre relacions familiars i escola, arriba aquest diumenge a l’Ateneu

El proper diumenge dia 28 de novembre, a les 7 de la tarda, arriba al Teatre Municipa Ateneu Classe. Una comèdia de Sixto Paz sobre com afrontem les dificultats: a l’escola, a la vida, on sigui. Amb la direcció de Pau Carrió i un repartiment format per Pol López, Carlota Olcina i Pau Roca. Els autors són l’actriu i dramaturga irlandesa Iseult Golden i el dramaturg i director irlandès David Horan. L’obra fou premiada al Fringe d’Edimburg.

Les entrades tenen un preu de 20, 18 i 15 € i es poden adquirir per internet a https://teatremunicipalateneu.cat/. També es poden comprar al Punt de difusió cultural i turística d’Igualada (Sala Municipal d’Exposicions c. Garcia Fossas, 2 -pl. de la Creu). Dijous de 18.30 a 20.30 h, divendres de 18 a 21 h, dissabtes d’11 a 14 i de 18 a 21 hi diumenges d’11 a 14 i de 18.30 a 20.30 h. Durant aquesta setmana els joves fins a 25 anys poden comprar les entrades a cinc euros. A més hi ha descomptes per a diversos col·lectius.

Classe

El fill de la Sarah i el Brian té 9 anys. El seu mestre diu que li costa aprendre, que li podria anar bé un psicòleg. Però el Brian i la Sarah – que a més s’acaben de separar no tenen bons records de l‘escola, ni dels professors. Una trobada entre pares i professor que ens mostra una triple confrontació divertida i punyent on xoquen les diferències de classe, els reptes del món educatiu i les dificultats a l’hora de relacionar-nos: a l’escola, a la parella, a la família…

Per a Pau Carrió: “És a l’escola on es defineix part del futur d’una societat? On es defineix part del futur de cadascú de tots nosaltres? Dels nostres infants? Els darrers mesos potser ens han plantat aquestes i moltes d’altres preguntes al voltant de l’escola davant de la cara. Les volem respondre com a societat? O les deixem únicament en mans dels afectats? En una aula plena de cadires petites tres adults es troben per parlar del futur d’un infant. Tots volen el millor pel petit, potser precisament per això sembla que no els serà fàcil posar-se d’acord. Assistirem a una reunió explosiva que canviarà per sempre el futur dels nostres personatges. La reunió d’una parella separada amb el mestre del seu fill, on afloraran diferències de classe, culturals, d’opinió, vitals, emocionals… Un tros de realitat ple d’humor i tendresa, ple de preguntes sense resposta fàcil. Una obra que també vol ser un joc, amb tres personatges encantadorament comuns, intel·ligents, deliciosos, carregats de raons, d’amor, de desamor, tres éssers plens de vida per a tres grans intèrprets.”

La companyia

La productora Sixto Paz va néixer l’any 2013 amb voluntat d’arribar per quedar-se. Formada per quatre individus no tots necessàriament lligats al teatre en els seus orígens, té clar que el teatre no és tan sols un art sinó també una forma de vida, i per tant, una activitat que ha de ser sostenible. Sixto Paz fa un esforç constant i analític sobre la manera d’arribar al públic avui dia. Així doncs una ocupació important de la seva empresa és transcendir el fet artístic. Sixto Paz explora diferents formes d’expressió i, per tant, artísticament mai es definirà. Pretenen ser tan eclèctics com sigui possible. Per això, sempre tendiran a treballar amb diferents grups humans que aportin riquesa i personalitat. Ésser humà, emocions, actualitat i l’espectador com a obsessió.

El dramaturg i director escènic Pau Carrió ha estat membre de la direcció artística del Teatre Lliure. Ha assolit èxits amb espectacles com L’hostalera de Goldoni, Ivan i els gossos de Hattie Naylor, o Hedda Gabler d’Ibsen, entre altres. L’actor i director Pau Roca és conegut per espectacles com Les coses excepcionals, Pulmons de Duncan Macmillan, Pretty de Neil Labute, Incerta Glòria de Joan Sales i Àlex Rigola, El Público de F. G. Lorca, Ivànov de Txékhov, La cabra o qui és Sylvia d’Albee, Una vella coneguda olor de Benet i Jornet , entre altres. L’actor Pol López ha estat guardonat als premis Butaca, el Ciutat de Barcelona, el de la Crítica i el de la Crítica Serra d’Or, entre altres. Algunes de les seves interpretacions més destacades són per Solitud de Víctor Català, Esperant Godot de Beckett, La calavera de Connemara de McDonagh, El curiós incident del gos a mitjanit de Bonne o Hamlet de Shakespeare. L’actriu Carlota Olcina ha participat a El quadern daurat de Lessing, L’habitació del costat, Dansa d’agost de Brian, Terra Baixa de Guimerà i obres en castellà com Incendios de Mouawad, Carta a una desconocida de Zweig o Panorama desde el puente de Miller.