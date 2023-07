Clandestins, o l’expertesa musical del Santi, la Carla i l’Angel

Al Local del Barri de Xauxa, el passat divendres 30 de juny, un públic entusiasta vam poder participar del fantàstic concert que, amb un ampli repertori de músiques tradicionals, ens va regalar-nos el grup Clandestins, constituït pel Santi Méndez, la Carla Mateo i l’Angel Laguna. I és a propòsit d’aquesta actuació d’excepció que es fa obligatori de fer una presentació més o menys exhaustiva d’aquests tres components d’aquest conjunt i de la seva, a hores d’ara, reeixida trajectòria.

Clandestins és una formació musical que va néixer amb motiu de la Trobada d’Acordionistes del Pirineu, a la Seu d’Urgell. En aquest acte, l’Artur Blasco va encarregar a l’Àngel Laguna, una actuació per a l’esmentat festival; així davant d’aquesta proposta, l’Àngel va contactar amb músics del seu entorn per tal de muntar un espectacle basat en la Música d’Arrel pròpiament catalana. A resultes de l’encontre es va dur a terme una actuació compartida entre Carla Mateo, a la veu, amb la que ja havia coincidit en alguns Concerts al Pallars, Héctor Beveride, a l’acordió, i Santi Méndez, a la guitarra, amb el que ja col·laboraven des del 1995, amb La Font de la Carota i altres formacions. Aquesta, doncs, va ser una oportuna convocatòria per a marcar uns primers passos de Clandestins. Efectivament, a partir d’aquest concert, i com a conseqüència d’una magnífica receptivitat per part del públic, tots tres van decidir de constituir-se com al trio que són: Carla Mateo, Àngel Laguna i Santi Méndez, i servir-se de la denominació Clandestins.

Clandestins, de dies ben recents, presenta un ampli repertori basat en la Música d’Arrel i Tradicional de diferents indrets del món, en especial de totes les contrades de Catalunya, de la Costa Cantàbrica, d’Irlanda, de Romania i un llarg etcètera. Així mateix, en el seu catàleg musical hi han incorporades peces d’autors i cantautors estretament lligats a la música folk, com és el cas de Lluis Llach, Brian Finnegan i Castor Pérez.

Des d’un punt de vista temàtic, Clandestins té per praxis de seleccionar i fer una tria de les cançons que més els agraden a fi i efecte de confeccionar una versió prou particular que permeti crear un segell d’identitat propi, a partir de la fusió de distints estils musicals. El resultat d’aquestes adaptacions musicals, pas a pas, ha estat extraordinari, i ha fet possible d’atorgar una inconfusible personalitat a aquesta formació, contribuint a generar una estreta complicitat amb el públic.

Un perfil personal de cada un dels membres de Clandestins:

Santi Méndez i Martín (Igualada, 1943) va iniciar els seus estudis de Guitarra Clàssica amb els mestres Pere Fernández, Toni Pallarés i David Murgades, al Conservatori de Música d’Igualada. Seguidament, va perfeccionar els seus coneixements a l’Escola Superior de Música de Catalunya, seguint el mestratge de Xavier Coll, David Palau i altres.

Des d’un àmbit professional ha format part de diferents grups amb estils musicals diferents, entre els quals cal esmentar: La Font de la Carota (Aula de Música Tradicional de l’Anoia); Nèctar (pop- Rock); La Banda del Cat (Folk); Aïsha (folk); Andana (Folk-Rock); Viotrònica (Folk); Miquel Pujadó (Cantautor); Heura Galla (Cançó d’autor); Mamamia (Musical); Fraggle Folk (Irish Music); Karaokes Band (versions); Can Cantem (infantil).

Actualment toca amb Sons del Mediterrani (Grup d’Havaneres i Cançó del Mediterrani), amb Clandestins i també col·labora en diferents projectes com és el cas de Crònica 68, a la veïna Vilanova del camí.

Àngel Laguna i Martí (Igualada, 1980) va estudiar Flauta de Bec amb el Mestre J. M. Granda, al Conservatori de Música d’Igualada. I, aviat participaria, tot col·laborant-hi, en Festivals de Música Folk, com la Trobada d’Acordionistes del Pirineu, al costat de l’Artur Blasco; i també tocant al Creative Connection.

Més endavant, des d’una esfera eminentment professional, ha format part de diferents grups musicals, entre els quals destaquen: La Font de la Carota; Trilla; Corrandes són Corrandes; Ballàveu; Fraggle Folk i, actualment, toca amb Clandestins.

Carla Mateo i Peris (Barcelona, 1992) va tenir el primer contacte amb l’univers musical entrant a formar part del Cor Vivaldi, de l’Escola IPSI, de l’Eixample barceloní. Aquesta intervenció i sòlida experiència li va permetre actuar arreu de Catalunya i fins i tot en algunes sales emblemàtiques de ciutats europees. Seguidament va cursar el grau superior d’Interpretació de Cant Clàssic, al Conservatori de Música del Liceu, amb professors de la talla d’Oriol Rosés i Marta Mathéu. Més endavant ha seguit estudiant amb la soprano Ulrike Haller.

I de dies més recents, a causa del seu interès per la Música d’Arrel de la Península Ibèrica així com per les percussions tradicionals, ha participat de formacions musicals impartides per Raquel Cruces, Martí Hosta, Anna Ferrer i Rusó Sala, entre d’altres; de la mateixa manera que actualment està cursant uns estudis de bateria, dins del programa lliure del Taller de Músics.

Des de l’àmbit de la interpretació, Mateo forma part de diferents grups de Música d’Arrel, canta també amb l’Orfeó Català i fa diferents col·laboracions amb formacions d’estils diversos, com és el cas de Clandestins.

Al capdavall, cal puntualitzar que, Clandestins, tot i ser un grup jove, ja suma una sèrie d’actuacions en diferents espais des dels veïns de la nostra comarca, passant pel Festival d’Escaló, el Festival d’Acordionistes del Pirineu, i el Local del Barri de Xauxa, entre d’altres.

Tanmateix, d’una conversa amb ells, després d’aquesta recent actuació amb unes sensacionals peces de la Música Tradicional i d’Arrel, d’aquí i de més enllà, se n’obté que van establir un nivell de connectivitat immensa amb el públic, una avinentesa que va possibilitar una concert de gairebé dues hores. De passada, tot sigui dit, també senyalen la bona sintonia amb els organitzadors de l’esmentat concert.

Només afegir que és del tot elogiable el grau d’expertesa musical del Santi i de l’Àngel així com la incomparable i melodiosa veu de la Carla, en una sessió que a tothom se’ns va fer prodigiosament propera. 