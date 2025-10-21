El cinema fet per dones torna a la Conca d’Òdena amb tres projeccions gratuïtes

La 33a Mostra Internacional de Films de Dones de Barcelona torna aquests mesos d’octubre i novembre a casa nostra gràcies al projecte “Conegudes i reconegudes”, que aposta pel programa itinerant de projeccions de cineastes catalanes. En aquesta edició es podran veure de forma gratuïta 3 pel·lícules dirigides per dones en tres municipis de la Conca d’Òdena: Igualada, Vilanova del Camí i Jorba.
Lo que queda de ti, de la directora Gala Gracia, obrirà el cicle de projeccions a l’Ateneu Cinema d’Igualada el dijous 23 d’octubre a les 8 del vespre, gràcies a la col·laboració amb l’entitat Cineclub Ateneu. El film, estrenat el març al Festival de Màlaga, és l’òpera prima de la directora castellana, i narra com la Sara, una brillant pianista de 25 anys, torna de Nova York al seu poble de l’Aragó després de la mort sobtada del seu pare.
El 7 de novembre, Vilanova del Camí acollirà el segon passi de la mostra, amb La cançó de la Sima, de la directora afganesa Roya Sadat. La pel·lícula, que es projectarà a les 6 de la tarda a Can Papasseit, és un drama històric en què la Suraya explica a la seva neta la història de la Sima, una gran cantant i amiga seva a l’Afganistan dels anys 70, després que els talibans dissolguessin una manifestació de dones.
A la Sala Polivalent de Jorba es clourà la 33a Mostra Internacional de Films de Dones a la Conca d’Òdena dissabte 22 de novembre, amb la projecció a les 18.30 h del segon capítol de Dones en lluita de la periodista penedesenca Txell Feixas. Aquest episodi està dedicat a l’afganesa Zuhal Sherzad, una jove que desafia els talibans dirigint una xarxa d’escoles clandestines per a més de mig miler de nenes i noies.
Les projeccions de la Mostra de cinema de dones a la Conca d’Òdena són gratuïtes i no requereixen inscripció prèvia. S’han pogut fer, un any més, gràcies a l’impuls de les regidories d’igualtat dels municipis de la Mancomunitat, encapçalades per les regidores Carlota Carner de l’Ajuntament d’Igualada, Judith Ranz de Vilanova del Camí, Coral Vázquez de Santa Margarida de Montbui, Trinidad Pacheco d’Òdena, Jèssica Maturana de la Pobla de Claramunt, Glòria Saiz de Castellolí i Pilar Queralt de Jorba, en coordinació amb l’àrea d’igualtat de gènere de la Mancomunitat de la Conca d’Òdena, que treballa per visibilitzar les aportacions de les dones en diferents àmbits professionals, especialment en aquells on les dones han estat poc representades en espais de direcció com és el cas del sector audiovisual.
La Mostra Internacional de Films de Dones l’impulsa la cooperativa Drac Màgic, i compten amb el finançament de la Mancomunitat Intermunicipal de la Conca d’Òdena i amb el suport dels Ajuntaments d’Igualada, Vilanova del Camí, Jorba i Barcelona, la Diputació de Barcelona, la Generalitat de Catalunya i el Ministeri de Cultura del govern espanyol.