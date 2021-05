Cinc municipis ofereixen Grups de Suport Emocional i Ajuda Mútua per a persones cuidadores

La responsabilitat de tenir cura d’una persona dependent pot ocasionar esgotament físic i emocional, de manera que les persones cuidadores necessiten suport i descans tant per garantir el seu benestar com per proporcionar a la persona amb dependència una atenció òptima.

Reduir la càrrega emocional i física de les persones cuidadores que tenen al seu càrrec persones en situació de dependència és un dels recursos que la Diputació de Barcelona ofereix als municipis a través del programa Grups de Suport emocional i Ajuda Mútua (GSAM). Durant aquesta edició de 2021, 70 municipis realitzaran tallers per a les persones cuidadores no professionals i, si bé es donarà continuïtat als grups en la seva modalitat presencial, els municipis enguany podran sol·licitar la modalitat en remot, com ja es va fer l’any passat a resultes del context de pandèmia i per garantir el compliment de les mesures de seguretat i salut. A l’Anoia, s’han acollit al projecte Cabrera, Calaf, Igualada, Montbui i Vilanova del Camí.

Aquest servei, que la Diputació de Barcelona desenvolupa des de l’any 2010 en col·laboració amb els ens locals i entitats del sector, contribueix a reduir l’impacte negatiu que de vegades poden experimentar els cuidadors i, per tant, a millorar també la qualitat de vida de les persones en situació de dependència.

Si bé els Grups de Suport emocional i Ajuda Mútua es desenvolupen des de fa 11 anys, enguany s’han integrat en l’estratègia emmarcada sota el projecte transformador de l’Àrea d’Igualtat i Sostenibilitat Social de la Diputació de Barcelona “Cap a un nou sistema públic de cures en la comunitat”. Amb aquest projecte es vol abordar la crisi de les cures i avançar cap a un sistema públic de cures en la comunitat fent front a les desigualtats associades a les cures i garantint serveis de qualitat, universals, de proximitat i que promoguin l’empoderament de les persones.

Els grups, formats per entre 6 i 10 persones cuidadores (tot i que amb la situació de pandèmia alguns grups han estat més reduïts), es desenvolupen al llarg de 10 sessions (presencials, remot o bé combinant els dos formats), d’una durada d’hora i mitja. Es tracta d’un espai de relació i intercanvi d’experiències, pensat per evitar la soledat i reduir la sobrecàrrega emocional i física generalment associada a les tasques de cura. L’objectiu és generar vincles de relació, de suport i d’ajuda mútua entre les persones cuidadores perquè puguin compartir l’experiència de cuidar d’una manera satisfactòria.

Amb l’ajuda d’un psicòleg, les persones cuidadores adquireixen estratègies per gestionar millor les seves necessitats i conflictes, així com les emocions i sentiments que sorgeixen durant el procés de cura. Alhora, els grups aporten informació sobre els diferents recursos de suport existents al territori.

L’any 2020 es van realitzar 39 grups de GSAM a la província de Barcelona amb la col·laboració de 9 empreses i entitats socials, amb un total de 235 participants. Analitzant les dades de participació, s’observa que gairebé el 80% de les persones que hi van participar són dones i el 62% són persones menors de 65 anys. Pel que fa al parentiu, el 40% són persones que cuiden al pare o a la mare, seguides per aquelles que tenen cura de la seva parella (37%). De l’anàlisi, també cal destacar que més del 80% de les persones cuidadores, ho són des de fa més de 3 anys i el 85% ho fan més de 5 hores al dia. Pel que fa a la satisfacció, la valoració mitjana s’ha situat en 9 en una escala de 10.