Cinc municipis afectats per macroprojectes de renovables es reuneixen per defensar-se davant l’allau de projecte

La setmana passada va tenir lloc una reunió entre els representants dels ajuntaments d’Òdena, Jorba, Rubió, Argençola i Bellprat, a l’Ajuntament d’Òdena, per tal de debatre i trobar solucions davant l’allau de macroprojectes de molins i plaques fotovoltaiques a l’Anoia, i que afecten aquests municipis.

En els últims anys, grans empreses energètiques han presentat diversos projectes eòlics i fotovoltaics, que generaran un gran impacte al territori en un futur proper si reben l’aprovació definitiva. Davant aquesta situació, on ni Ajuntaments ni persones afectades poden decidir, els cinc ajuntaments s’han reunit per estudiar possibles vies que permetin frenar-ne la implantació final.

A la reunió, s’ha posat en comú la problemàtica actual i s’han pactat unes directrius per treballar conjuntament, com són la condició que els projectes que es portin a terme contemplin el soterrament total de les línies d’evacuació, i es respecti una distància mínima de les instal·lacions a les masies i cases superior a 150 metres. També s’ha acordat vetllar per aconseguir un model energètic de proximitat, lluny de grans projectes exportadors d’energia.