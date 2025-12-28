Cinc detinguts, disset quilos de droga i diverses armes intervingudes en un desmantellament a Igualada

Els Mossos d’Esquadra van detenir a Igualada el passat 18 de desembre una dona de 43 anys i quatre homes, de 43, 37, 21 i 20 anys, com a presumptes autors d’un delicte contra la salut pública, pertinença a grup criminal, tinença d’armes i defraudació de fluid elèctric.
La investigació es va iniciar a mitjan novembre, després que els agents tinguessin indicis que un grup organitzat podria dedicar-se a la producció i posterior venda de substàncies estupefaents a Igualada.
Segons la recerca policial, diversos membres d’una mateixa família, amb rols clarament definits, distribuïen haixix i marihuana des del seu domicili.
Davant d’aquests indicis, agents de la comissaria d’Igualada van posar en marxa diversos dispositius de vigilància al voltant de l’habitatge. Dos dels investigats acumulaven antecedents per delictes contra la salut pública i altres fets delictius, cosa que va dificultar la investigació, ja que adoptaven fortes mesures de seguretat per evitar ser detectats.
Els seguiments van permetre comprovar que les transaccions de droga es feien principalment al domicili principal i, en algunes ocasions, des del garatge, on els compradors o distribuïdors introduïen els vehicles per carregar-hi grans quantitats de substàncies.
Paral·lelament, els investigadors van descobrir un altre habitatge situat al carrer del darrere, també relacionat amb el grup, on hi ocultaven una plantació de marihuana. Aquest domicili estava gestionat per un home extern a la família, que feia les tasques de transportista i custodi de les substàncies.
Amb la investigació finalitzada, el 18 de desembre es van efectuar dues entrades i escorcolls simultanis als domicilis investigats. En l’operatiu hi van participar efectius de Seguretat Ciutadana i d’Investigació d’Igualada, així com unitats de l’ARRO, Canina i GEI del Cos de Mossos d’Esquadra.
En el primer domicili, es va detenir una dona i tres homes, i es van intervenir 9 kg de cabdells de marihuana, 2,5 kg d’haixix, 6 kg de marihuana triturada, 2.560 € en efectiu, dues armes de guerra, una escopeta de caça, un revòlver, una arma d’aire comprimit, munició diversa i armes prohibides com punyals, defenses extensibles i ganivets.
En el segon habitatge, on es va detenir el quart implicat, es va localitzar una plantació amb un total de 2.600 plantes de marihuana i un sofisticat sistema de ventilació, aire condicionat i alimentació elèctrica manipulada per afavorir-ne el cultiu.
Amb aquestes detencions, els Mossos d’Esquadra han desmantellat un important punt de venda i distribució de drogues a la comarca de l’Anoia.
La dona detinguda va quedar en llibertat després de declarar davant dels agents, amb l’obligació de comparèixer davant del jutge quan sigui requerida. La resta de detinguts van passar el 20 de desembre a disposició judicial davant del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia d’Igualada.