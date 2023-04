Cinc arlequinats es proclamen campions d’Europa Sub-23

La selecció jespanyola sub-23, dirigida per Sergi Macià i amb la presència de cinc jugadors de l’Igualada HC (Guillem Torrents, Aleix Marimon, Gerard Riba, Uri Llenas i Eloi Cervera), s’ha proclamat de manera brillant campiona d’Europa sub-23. Ho ha fet en un partit emocionantíssim davant de Portugal, que jugava amb el pavelló de Paredes ple de gom a gom al seu favor. Però res ha pogut aturar un equip treballat i convençut que ha viscut la seva nit màgica.

La selecció ha sortit amb el seu 5 habitual amb 3 arlequinats Torrents, Marimon i Llenas més Pujadas i Alonso. Ha estat precisament l’arlequinat Uri Llenas qui ha avançat als de Macià al minut 6. Portugal ha aconseguit empatar amb una acció individual d’Abreu quan els lusitans jugaven amb power play per targeta blava a Alonso. Amb empat a 1 s’ha arribat al descans.

Només començar la segona part Portugal ha desaprofitat una altra FD (en totes dues ocasions ha sortit a pista el porter del Lleida Oriol Codony). En canvi si que ha encertat Martí Gabarró al minut 7, amb un gol que val un campionat.

D’aquí fins al final… emoció i FD (1 per Portugal i 2 per la selecció, l’última executada per Eloi Cervera a falta de 2 segons pel final). Cap d’elles ha pujat al marcador, però si que ho han fet els jugadors de Sergi Macià que han ascendit a l’Olímp de les victòries mítiques: campions contra Portugal i a Portugal.