Ciclistes Urbans prepara més d’una desena d’activitats per la Setmana de la Mobilitat

Després de l’estiu, Ciclistes Urbans d’Igualada, reprèn la seva activitat i aprofitant la Setmana de la Mobilitat Europea que serà del 16 al 22 de setembre, ha preparat més d’una desena d’activitats per promoure la mobilitat sostenible i defensar que un altre model de ciutat és possible.

Durant tota la setmana es proposa deixar el cotxe a casa i que els desplaçaments diaris es facin a peu, en bicicleta o en transport públic. Molts dels desplaçament que fem cada dia, es poden fer en menys de 15 minuts a peu, o en menys de 10 en bicicleta i s’anima a la població a provar-ho durant aquesta setmana.

Després de la bona acollida que van tenir la primavera passada, les proves pilot del Bicibus, es faran dues sessions informatives per presentar el projecte, la primera tindrà lloc el divendres 17 de setembre a l’espai Cívic centre. S’explicarà en què consisteix aquesta proposta per mobilitzar als infants a anar a l’escola en bicicleta tots els divendres del curs, les diferents línies que s’ofereixen, el sistema d’inscripcions i es podran resoldre tots els dubtes que puguin sortir. El Bicibus engegarà el proper divendres 24 de setembre, i partir de llavors ja es podrà utilitzar cada divendres de l’any.

El dissabte 18 és el dia fort de la Setmana de la Mobilitat Sostenible i serà possible fer activitats, des del matí fins al vespre, a la rambla General Vives. Al matí, a les 11h, es podrà participar en la pedalada o la caminada urbana, d’una hora aproximadament i amb ruta circular que comença i acaba a la Rambla. A mig matí, a les 12h, arrencaran els diversos tallers: es podran fer matrícules per bicis i cotxets, fer senyalització de recorreguts urbans, dissenyar com t’agradaria que fos la teva ciutat, reparar la teva bicicleta, o visitar l’espai de contes.

Al migdia, cap a les 14h, qui ho vulgui, es podrà quedar al dinar de carmanyola, i a la tarda, l’activitat torna a ser intensa. A les 17h, els tallers s’obren de nou, a les 18h, tindrà lloc la taula d’experiències en la qual diferents persones convidades ens explicaran com es mouen de forma sostenible i que servirà per obrir un debat sobre la mobilitat. Pels infants que hi vagin amb bicicleta, a les 18h hi haurà la possibilitat de participar al circuit viari que hi haurà muntat. Finalment a les 19h es farà la segona sessió de presentació del Bicibus. La cloenda del dissabte SOStenible es preveu a les 20:00h del vespre.

Les activitats de la setmana es tanquen diumenge 19, amb la manifestació de Barcelona per dir NO a l’ampliació de l’aeroport. Es proposa marxar tots junts amb tren cap a Barcelona, el diumenge a les 9:45h a l’estació de tren.

L’objectiu d’aquestes activitats és reclamar una mobilitat sostenible i segura dins la ciutat d’Igualada i rodalies, millorar i incrementar els carrils bici, incrementar els pàrquings per bicis i fer-los més segurs, millorar la connectivitat amb els principals equipaments dins la ciutat, amb les escoles, centres esportius, mercats, connexió nord-sud de la ciutat i també amb els pobles i barris veïns.

Durant tot el dia es seguiran recollint signatures per adherir-se al Manifest per reivindicar una mobilitat més sostenible i segura a Igualada, també és pot signar online des de www.ciclistesurbans.org.

Totes aquestes activitats estan coorganitzades per: Ciclistes Urbans d’Igualada, Igualada pel Clima (Fridays for Future Igualada), per 2Rodes Escola de Ciclisme Igualada i per Veïnal Poble Sec d’Igualada.