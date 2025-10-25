La Cia Amaité presenta “Arrels” a La Casa del Teatre Nu

Aquest diumenge 26 d’octubre a les 12h La Casa del Teatre Nu acull Arrels, una experiència de dansa i teatre per a la primera infància, però que emociona a públics de totes les edats.
Amb una escenografia orgànica i un univers visual delicat, la peça explora el vincle amb la natura, el cicle de la vida i la descoberta del món a través del cos. El moviment, la veu i la música s’entrellacen en una proposta sensorial i poètica que parla de l’arrelament, de créixer i de connectar amb allò essencial. Una invitació a mirar, sentir i viure amb presència. La peça neix inspirada en l’arrel d’un arbre.
L’espectacle
Arrels és una peça de dansa teatre que té una sola intèrpret, Sandra Barroso, i que representa una innovadora fusió entre l’escenari i la naturalesa, explorant la profunda interconnexió entre els arbres i la condició humana.
La narrativa segueix la història d’un personatge principal en el seu viatge d’autodescobriment i connexió amb la natura, però també enfrontant-se al repte de la seva pròpia invisibilitat emocional i espiritual. La presència silenciosa i poderosa dels arbres actua com un mirall per reflexionar sobre les nostres pròpies lluites internes i la necessitat de ser vistos i compresos.
Arrels ofereix una experiència teatral única que convida el públic a reflexionar sobre la seva relació amb el món natural i reconèixer la importància de preservar i honrar la nostra connexió amb els arbres i la terra, alhora que ens inspira a donar llum a les parts invisibles de nosaltres mateixos i del món que ens envolta