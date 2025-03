Un CF Igualada femení de més a menys empata a Les Comes contra el Zaragoza B

Resultats del Partit

C.F. Igualada vs Zaragoza Club de Fútbol Femenino B Tercera Federació FUTFEM C.F. Igualada 1 – 1 Zaragoza Club de Fútbol Femenino B

El CF Igualada femení va sumar empatar 1-1 aquest diumenge en el duel contra el Zaragoza CFF ‘B’ en un partit que va començar amb molta autoritat per part del conjunt local, però que va anar perdent el control amb el pas dels minuts.

El matx no va poder començar millor per a les blaves. Al primer minut de joc, Laura Ribas va aprofitar una bona acció ofensiva per definir amb qualitat i avançar l’Igualada al marcador. Aquest inici fulgurant va donar confiança a l’equip, que es va mostrar còmode sobre el terreny de joc, amb possessions llargues i control del ritme. Per la seva banda, les visitants gairebé no inquietaven, excepte en accions puntuals al contraatac.

Durant la primera meitat, les locals van disposar de diverses oportunitats clares per ampliar distàncies, però entre la manca d’encert de cara a porta i les intervencions de la portera rival, el marcador no es va moure més abans del descans.

A la represa, l’Igualada va intentar mantenir la iniciativa, però les aragoneses van anar guanyant presència al partit. De mica en mica, les visitants van anar acumulant arribades, encara que Queralt, segura sota pals, mantenia el resultat favorable amb diverses parades de mèrit.

Tot i això, en una jugada per banda, el filial saragossista va aconseguir l’empat. El tram final va ser exigent per a les locals, que a més es van quedar amb deu jugadores després d’una expulsió. Tot i la inferioritat numèrica, l’equip va mostrar caràcter i resistència per conservar un punt.

La propera jornada, el CF Igualada visitarà el Seagull de Badalona, un rival situat a la zona alta de la classificació, en una nova oportunitat per continuar sumant.