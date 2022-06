Ceràmica Elias, Yvette Pons, Tefisa i el Consorci Sanitari de l’Anoia, Premis UEA 2022

Més de 350 empresaris, autoritats, alcaldes, regidors, patronals, sindicats, entitats, han participat aquesta nit a la 22a Nit Empresarial UEA, l’acte empresarial de referència de la Catalunya Central, organitzat per la Unió Empresarial de l’Anoia; i que ha tingut lloc al Poliesportiu Les Comes d’Igualada, l’últim lloc on es va celebrar la Nit Empresarial amb tota la seva esplendor el 2019, abans de la pandèmia.

El tema central d’aquesta edició ha sigut el 40è aniversari de la creació de la UEA, una entitat que va néixer el 1982 a Igualada amb els mateixos objectius que a dia d’avui: atendre les necessitats i demandes empresarials, donar-los-hi servei, i tenint una implicació directa en la promoció i reactivació de l’Anoia, participant en polítiques actives de les diferents administracions públiques i també desenvolupant accions pròpies per fer-hi front; i acompanyar, en aquest sentit al teixit empresarial, en benefici per al progrés econòmic i social de la comarca.

“40 anys mirant al futur”, l’eix central de la Nit

Amb “40 anys mirant al futur!”, s’ha fet un repàs a la trajectòria dels 40 anys de l’entitat i l’efemèride, però també, s’ha parlat en clau de futur. En el seu discurs, el president de la Unió Empresarial de l’Anoia, Joan Domènech, ha agraït la feina de totes les persones que han passat per l’entitat: membres de la Junta Directiva, presidents, col·laboradors… Però també, ha agraït la confiança dipositada en l’entitat de totes les empreses associades, entitats i institucions, que han fet que “La UEA sigui a dia d’avui, l’entitat de referència de la Catalunya Central”.

El president, en el seu discurs, ha reiterat i ha sigut molt crític en la necessitat de més sòl industrial a la comarca: “Si volem que vinguin noves empreses o que les existents creixin, necessitem espais industrials de gran format. A la comarca només tenim 8.000 hectàrees lliures; i només així generarem llocs de treball per a la gent aturada, pels nostres fills i filles, i és la manera que evitarem que cada dia, 16.000 anoiencs es desplacin fora de la nostra comarca per anar a treballar”. Davant aquesta última afirmació, Domènech ha qualificat que aquest desplaçament diari “és un veritable desastre mediambiental”.

El president també ha anunciat la creació de la Fundació UEA, i que la primera acció que es realitzarà aquest proper any és becar a nois i noies amb problemes econòmics perquè puguin seguir estudiant: “Ens centrarem amb joves que vulguin estudiar les professions de les quals hi ha més mancança a la nostra comarca perquè volem ajudar als joves, però també, a les empreses, aconseguint així l’objectiu d’una màxima inserció laboral.”

Homenatge antics presidents UEA

Posteriorment al discurs del president de la Unió Empresarial de l’Anoia, s’ha fet un homenatge als antics presidents, destacant les accions desenvolupades per a cadascun dels mandats; especialment als presidents que encara no havien rebut aquest homenatge -ja que als 25 anys d’aniversari de l’entitat, es va fer un reconeixement a les figures de Josep M. Vives Vidal i Josep Romaní-, Ramon Felip (president de la UEA 2004-2014) i Blai Paco (president de la UEA 2014-18).

Per la seva banda, l’alcalde Marc Castells ha fet referència a Igualada i l’Anoia i les oportunitats que el territori no pot perdre per generar sòl industrial i atraure empreses que aportin valor afegit. En aquest sentit, l’alcalde ha refermat l’aposta de convertir Igualada en la capital del talent universitari i de formació professional.

De fet, a la ciutat s’està construint el Campus Salut al Passeig Verdaguer amb capacitat per a 500 estudiants; s’han ampliat les places d’infermeria, i el proper curs, s’iniciarà el nou Grau d’Enginyeria Informàtica: “Al curs 2025-26, Igualada tindrà 1000 estudiants universitaris. Però també, apostem per la Formació Professional, i reclamem que tingui places per a tots els nostres joves, i que ofereixi formació adaptada a les necessitats de les empreses del nostre territori i als perfils que més necessitats i no troben”.

Premis UEA

Aquesta 22a edició ha estat caracteritzada pel retorn dels Premis UEA.

Ceràmica Elias ha estat guardonada amb el Premi UEA 2022 a la Trajectòria Empresarial. Es tracta d’una empresa situada a El Bruc i que consta amb 149 anys de trajectòria empresarial ininterrompuda. Fundada l’any 1873, Ceràmica Elias està dedicada a la fabricació de terracota natural.

Yvette Pons ha estat guardonada amb el Premi UEA 2022 a la Capacitat Emprenedora. Va crear l’Institut Yvette Pons l’any 1995, i al llarg de tota la seva trajectòria ha estat guardonada i reconeguda com a referent dins el món de l’estètica a Catalunya i Espanya.

Tefisa ha estat premiada amb el Premi UEA 2022 a l’Empresa Innovadora. Tefisa és la fàbrica catalana de Murtra Nonwovens, fabricants de teixits i no teixits, amb les tecnologies més avançades per seguir oferint els millors productes a l’avantguarda de la transformació i la tecnologia de l’automòbil, la filtració, el sector hospitalari, la construcció, la cosmètica, entre altres.

El Consorci Sanitari de l’Anoia ha estat guardonat amb el Premi UEA 2022 al Compromís Social per la seva lluita contra la covid-19, però també, per la posada en marxa d’una campanya de mecenatge. Amb “La seva lluita és la nostra lluita”, la campanya té per objectiu recaptar fons per a reformar l’Hospital de Dia Oncològic i convertir-lo en un espai més còmode, acollidor, i permetent una millor estada per als pacients oncològics.

Aquesta edició ha estat presentada per la comunicadora i guionista, Candela Figueras.

L’acte ha finalitzat amb diversos concerts, amb les actuacions d’Elisa Mas i Camil i del grup vocal, Metropolitan Union.

La 22a Nit Empresarial UEA ha comptat amb el suport de l’Ajuntament, l’Incasòl i la Diputació; amb el patrocini de MGC Mútua, Servisimó, Masats TG DX, Aigua de Rigat, CONRE, Circuit Parcmotor, el Consell Social de la Universitat de Lleida, Caixa Bank, la Mancomunitat de la Conca d’Òdena, GCT Plus, Dorsan, Curtits Badia, Labin, Auto Bomba, Comercial Godó, Calaf Grup, Rivisa, Control Financer; i a la col·laboració de Via Empresa, Canal Taronja, Schweppes, Àuria Grup, Cal Blay, RS Audiovisual i Montaggio.