La CEO de Frit Ravich, en el proper Dinar amb Perspectiva de la UEA

La UEA torna a organitzar una nova edició dels Dinars amb Perspectiva. En aquesta ocasió, es comptarà amb la participació de Judith Viader, CEO de Frit Ravich, qui oferirà una ponència centrada en el seu recorregut com a líder i el cas de l’èxit de l’empresa familiar que dirigeix; i a la vegada, exposarà com s’ha dut a terme el creixement empresarial de l’organització, com han apostat per la digitalització i la intel·ligència artificial; i la gestió del talent a l’empresa.
Frit Ravich és una de les empreses més reconegudes del sector de l’alimentació en l’àmbit estatal, amb seu a Maçanet de la Selva. L’empresa, d’origen familiar, va ser fundada l’any 1963 per Josep Maria Viader, actual president, i dirigida des de l’any 1997 per la seva filla Judith Viader, qui va prendre el relleu generacional de la propietat de l’empresa, liderant l’expansió de negoci i el desenvolupament de la marca i la distribució.
Són fabricants de patates xips, snacks i fruits secs amb marca pròpia i distribuïdors de marques externes d’empreses tan consolidades com Mars Espanya, Nestlé o Ferrero, atenen 50.000 punts de venda setmanalment. Operen en el canal alimentació, hostaleria, impuls i granel. Aquest model de gestió dual els permet aprofitar el millor dels dos mons per aportar valor als seus consumidors i clients.
Van tancar l’any 2023 amb unes vendes de 302 milions d’euros i amb un equip de més de 1.1000 professionals. Estan presents en el territori nacional i, des de 2015, amb la seva filial a França. A més, tenen presència internacional en més de 25 països.
Des de 2020, Viader és presidenta del Patronat Politècnica UdG i membre del Consell Social de l’UdG.
L’esdeveniment tindrà lloc el pròxim dijous dia 25 de setembre a Can Macià a partir de les 12:45h. El preu per a associats a l’entitat és de 55€ i per a no associats, de 70€. L’acte és obert a tothom que vulgui assistir-hi, prèvia inscripció. Les inscripcions poden fer-se a www.uea.cat.