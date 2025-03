El Centre Cívic de Fàtima celebra demà 30 anys com a referent de dinamització i de punt de trobada

El 20 de març de 1995, s’inaugurava el primer centre cívic de la ciutat, el Centre Cívic de Fàtima. Enguany, aquest equipament commemora tres dècades d’activitat amb l’objectiu assolit d’haver-se convertit en un punt de referència al barri i a la ciutat en formació, cursos, pràctica d’exercici saludable i un punt on socialitzar i gaudir de l’oci en comunitat.

Miquel Vives, regidor d’Entitats de l’Ajuntament d’Igualada ha estat l’encarregat de presentar les activitats que s’han programat per celebrar aquests trenta anys de vida del centre cívic. Abans, però, el regidor ha volgut repassar la història d’aquest equipament per demostrar el seu creixement i consolidació com un dels espais de dinamització d’Igualada i el barri de Fàtima.

Així doncs, Vives ha recordat que l’any 1995 el centre oferia 15 activitats trimestrals, complementades amb conferències i actes oberts. Amb el pas dels anys, l’oferta ha crescut significativament, arribant actualment a comptar amb 120 activitats diferents. Per a Vives aquesta és “una mostra de com el centre Cívic de Fàtima ha crescut, la ciutadania se l’ha fet seu convertint-se en un espai de trobada indispensable per a molts igualadins i igualadines que han fet xarxa social entre els usuaris.

Un altre dels moments destacats de la història d’aquest equipament va ser amb l’arribada de la covid-19 que no va aturar l’activitat: el centre va adaptar la seva programació, oferint unes 40 activitats en format online i virtual. Fins i tot la celebració del 25è aniversari es va dur a terme de manera virtual, amb retransmissions en directe de classes de ball i la bufada d’espelmes, demostrant així la seva capacitat d’adaptació i innovació.

En els darrers quatre anys, més de 2.165 usuaris han participat en les activitats organitzades pel Centre, sense comptar els milers d’espectadors que gaudeixen de les exposicions, conferències i actes oberts.

Actes per celebrar-ho

Per commemorar aquesta fita històrica, s’han planificat diversos actes per aquest dissabte 22 de març. Al llarg del dia, pensats per a tots els públics: A dos quarts d’onze s’iniciarà la festa amb una xocolata popular, organitzada pel Casal d’avis de Fàtima, acompanyada d’un taller de manualitats d’instrumentació per a petits i grans, a càrrec de l’Associació de Veïns del barri amb l’acompanyament en percussió de la Banda de Fàtima.

A les dotze del migdia s’iniciarà l’espectacle “De collita pròpia”, amb actuacions dels grups de ball del Centre i entitats col·laboradores. Finalitzarà amb parlaments, la bufada d’espelmes i un petit vermut popular.

Al migdia hi haurà una arrossada popular, a càrrec de la Confraria de Fàtima, que tindrà lloc al carrer principal (els tiquets ja estan exhaurits).

Finalment, com a tancament de la celebració, es durà a terme l’actuació de Pep’si Band durant l’hora del cafè.