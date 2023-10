Centenars de persones donen les gràcies als sanitaris que van fer front a la Covid19

Dissabte, durant tot el dia, nombroses famílies anoienques, representants d’empreses i entitats i professionals de la salut es van acostar al Parc Central per participar a la jornada solidària “Gràcies”, un reconeixement als professionals de la salut i al conjunt de la ciutadania de la Conca d’Òdena que va haver de fer front a la Covid-19 la primavera de 2020.

Els assistents a la jornada van poder participar en nombroses activitats gratuïtes, com ara classes dirigides d’activitat esportiva, vols captius en globus, tallers infantils i concerts, i els més menuts van poder fer sonar les sirenes dels vehicles dels equips d’emergències i seguretat. A primera hora es va fer una caminada popular amb la participació d’un centenar de persones, i al migdia es va celebrar una taula rodona amb professionals de diversos sectors que van viure la pandèmia des de primera línia; els seus testimonis van servir per fer memòria de la immensa vocació de servei que van demostrar els professionals que cobrien serveis bàsics.

La jornada va comptar amb la presència de l’alcalde d’Igualada, Marc Castells, de la Secretària d’Atenció Sanitària i Participació del Departament de Salut, Carme Bertral, de diversos alcaldes i alcaldesses de la Conca d’Òdena i dels representants dels col·lectius i Col·legis professionals organitzadors de l’acte. Tots ells van agrair les persones que van fer possible que la Conca d’Òdena tirés endavant en un moment tan complicat.

L’acte també va servir per sensibilitzar i recaptar fons per a la investigació de la Covid Persistent, una malaltia que afecta milers de persones a Catalunya i que es troba encara en una frase molt embrionària de recerca. Els donatius recollits a la jornada de dissabte van destinats a la Fundació per a la lluita contra les infeccions de l’Hospital Universitari Germans Trias i Pujol (Can Ruti). Encara es poden fer donatius a través d’ingrés bancari o Bizum amb el codi 33490.

L’acte “Gràcies” el van organitzar la filial a l’Anoia de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears i les delegacions a l’Anoia del Col·legi de Metges, el Col·legi d’Infermeres i Infermers, el Col·legi de Farmacèutics, el Col·legi de Psicòlegs de Catalunya i el Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya, amb la col·laboració de l’Ajuntament d’Igualada, Fira Igualada, Tintaprint, Ultramagic, CardioSOS, Escola Municipal de Música d’Igualada, Ràdio Igualada, la Mancomunitat de la Conca d’Òdena, Anna Bové, Òmnium Cultural, Concessionari Toyota, Unió Empresarial de l’Anoia, Consorci Sanitari de l’Anoia, ICS, Igualada Comerç, Policia local d’Igualada, Sistema d’Emergències Mèdiques SEM, Parc de Bombers d’Igualada, Idò, Events, Disco 54, Lidera Comunicació, Anima’ns, Pep Callau, Bon Preu Esclat i la Generalitat de Catalunya. L’acte és possible gràcies a l’aportació solidària dels patrocinadors MIPS, Funerària Anoia, Casas i Fills, Tecksrel Engineering Punto Blanco, Comercial Godó, MPM, Transports Bernadet, AnesNou, Grup Carles, Farmàcia Cristina Casas, Farmàcia Adzet, Finques Rambles, Farmàcia Rosa Vallès, Farmàcia Ma. Rosa Singla, Farmàcia Pagès, Veter Centre, Blautec, Súper Mas, Pujol Taller Electro-Mecànic i Estrella Damm.