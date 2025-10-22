Un centenar de persones reunides a l’Observatori de Pujalt per celebrar una trobada astronòmica

El passat dissabte 18 d’octubre, quasi un centenar de persones van trobar-se a l’Observatori de Pujalt per gaudir d’una trobada astronòmica amb persones d’arreu de Catalunya. Des de fa un temps, s’està consolidant un grup molt actiu que reuneix les agrupacions astronòmiques de parla catalana —de Catalunya, les Illes Balears i el País Valencià—. Aquest col·lectiu, format per prop d’una trentena d’entitats i institucions, té com a objectiu principal enfortir la col·laboració entre els diferents grups, compartir coneixement, promoure activitats conjuntes i donar més visibilitat a la tasca de divulgació científica que es duu a terme arreu del territori.
En aquesta ocasió, una desena d’aquestes agrupacions es van donar cita a l’Observatori de Pujalt per compartir experiències, crear noves sinergies i gaudir d’una gran jornada d’observació astronòmica. La trobada va començar a primera hora de la tarda amb una sessió d’observació solar, on es van poder veure taques solars i prominències amb diferents tipus de telescopis.
Després, ja al vespre, es van fer els parlaments de representants de les agrupacions participants, que van explicar breument la seva activitat i els projectes que duen a terme. Tot seguit, els assistents van gaudir d’un sopar de germanor en un ambient cordial i de gran intercanvi d’idees.
El moment culminant de la jornada va arribar amb la nit, quan més d’una vintena de telescopis van omplir l’exterior de l’Observatori. Durant hores, els participants van poder observar planetes, nebuloses, cúmuls estel·lars i galàxies sota un cel fosc i net, aprofitant les excel·lents condicions que ofereix l’indret.
Des de l’Observatori de Pujalt, s’ha valorat molt positivament aquesta trobada, que consolida el centre com un espai de referència per a la cooperació i la divulgació astronòmica al nostre país. Es preveu que en els propers mesos es continuïn organitzant activitats similars per seguir impulsant la col·laboració entre agrupacions i apropar encara més l’astronomia a la societat.