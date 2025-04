Un centenar de persones celebren l’inici d’obres de La Torreta

Diumenge passat, la cooperativa d’habitatge La Torreta va dur a terme un acte de celebració per compartir la fita d’haver iniciat les obres de rehabilitació de l’edifici. Així, davant l’antiga fàbrica Depunt es van realitzar diferents activitats que van comptar amb la participació d’amics, familiars, veïns i tècnics vinculats a aquest projecte d’economia social i solidària.

Un centenar de persones de totes les edats van participar de la jornada, que va iniciar-se amb una petita exposició que recull diferents aspectes de la iniciativa, relacionats amb la seva vessant arquitectònica, social i històrica, entre d’altres. Seguidament, hi hagué un parlament, amb el qual la cooperativa va voler agrair el suport rebut durant tots aquests mesos per part de les persones, col·lectius, equips tècnics, administracions, veïns i entitats que han ajudat a fer possible la iniciativa. També es va voler posar en valor la tasca realitzada i la fita que suposa l’inici de les obres en el trajecte de la cooperativa, remarcant que es tracta d’un projecte obert, en el qual hi ha diverses maneres de vincular-s’hi i participar-hi, com fent-se sòcia col·laboradora.

Seguidament, es va realitzar la plantada d’un petit arbre en una torreta, que formarà part de la futura jardinera de davant l’edifici i que també simbolitza la llavor d’un model alternatiu d’accés a l’habitatge, així com de foment de vincles socials i comunitaris. En aquesta plantada simbòlica, així com en tota la jornada, va participar-hi el nou capgròs de la Isabela de la colla del Bisbalet, que encarna una teixidora igualadina del segle XIX, per tal de ressaltar els vincles de l’edifici amb el passat industrial i de lluita de la ciutat. L’acte va acabar amb una fotografia conjunta de totes les persones que van voler acompanyar la cooperativa en aquesta emotiva jornada.

Les activitats van continuar amb un vermut i un dinar comunitari, en el qual hi van participar més d’una cinquantena de persones. Els assistents també van poder comprovar l’estat i l’avenç de les obres, les quals estan transformant un antic edifici industrial en 12 habitatges de protecció oficial amb amplis espais comunitaris i d’alta eficiència energètica. A hores d’ara, les obertures de la façana principal comencen a albirar aquesta transformació.

Per a més informació del projecte o bé per seguir-ne l’actualitat, es pot consultar la web o bé els seus perfils a les xarxes @latorretacoop.