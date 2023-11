Celebrem Santa Cecília amb l’escola de música i art VilaMusics

Publicitat

Novembre és el mes de la música, i és que el dia 22 se celebra Santa Cecília, patrona de la música i els músics. Cecília de Roma és una de les santes més conegudes i commemorades, des del segle IV la seva història ha format part del cristianisme i ha arribat fins als nostres dies. El Papa Gregori XIII, l’any 1594, va nomenar patrona de la música a Santa Cecília perquè la dona tenia una “atracció irresistible cap als concordes melodiosos dels instruments.” D’aquesta manera, el seu nom esdevingué un símbol de la música.

La música ha acompanyat les societats humanes des dels seus orígens, amb formes, funcions, manifestacions i productes molt diversos, segons cada context i moment. Per a molts, la música i els instruments són una part fonamental de la seva vida que conviu amb les seves ànimes.

A Igualada, l’escola VilaMusics Escla Músics&Art estima la música i totes les manifestacions de la cultura, i així ho transmeten als seus alumnes. VilaMusics és una escola moderna per a totes les edats amb horaris flexibles. Els interessats en aprendre o millorar disciplines com la música i l’art poder participar tant en classes individuals com en grup d’instruments segons les seves preferències. Des de VilaMusics també ofereixen preparació per a l’accés a graus professionals del conservatori. Entre els cursos en grup d’aquest curs 2023 – 2024 hi ha grups de guitarres, de piano, d’ukulele, violins, cor, llenguatge musical, llenguatge de signes, tècnica vocal, dibuix…

A més de les formacions acadèmiques en disciplines d’art i música, VilaMusics ofereix tallers al llarg de tot el curs oberts a tothom. Des de l’octubre, VilaMusics imparteix el taller ‘Dissabtes MaTiNs DiVeRtItS’, una activitat pensada per a nens i nenes de 3 a 12 anys. Durant el tot un matí, els infants podran ballar, disfressar-se, pintar i, en definitiva, expressar el seu talent mentre gaudeixen.

I com no podia ser menys, per commemorar el dia de la patrona de la música, Santa Cecília, VilaMusics planteja una setmana plena d’activitats. Des d’aquest dilluns 20 i fins al dissabte 25 de novembre, l’escola ha obert les seves portes amb tallers per a totes les edats i públics, siguin alumnes, famílies o amics. Les classes són els tallers que podeu triar amb els tiquets i amb reserva. Els tiquets tenen un preu de 8 € i donen accés a tallers de 45 minuts. Amb la compra de 3 tallers tindràs un mes de regal.

Si t’agrada la música i l’art, anima’t a formar part de la família VilaMusics (C/Soledat núm.20 Igualada). Contacta amb ells trucant al 630 113 908 – 931 311 228 o escriu a vilamusics@gmail.com.

