CCOO, UGT I UEA exigeixen constituir amb urgència un espai de diàleg social

Els sindicats CCOO i UGT, i la patronal UEA, han fet un comunicat conjunt perquè creuen inajornable un espai estable de concertació i diàleg social a l’Anoia. Els agents socials consideren que s’ha de tirar endavant aquest espai per l’obligació del desplegament efectiu de les estratègies territorials 2021-24 que inclou la llei 13/2015 del sistema d’ocupació i del SOC i l’estratègia catalana de l’ocupació de qualitat 2022-27.

L’objectiu és el disseny, implementació i gestió integrades de les polítiques públiques d’ocupació des d’una estratègia territorial de proximitat adaptada a les necessitats reals de les persones; de la seva ocupabilitat i contribuir a incrementar la competitivitat de les empreses i dels sectors d’activitat del territori.

UGT, UEA i CCOO afirmen que la Conca d’Òdena i l’Anoia, necessiten urgentment prioritzar la planificació d’estratègies, cercar consensos i implementar mesures amb recursos que abordin: els usos del sòl per reindustrialitzar de manera decidida la comarca, una estratègia integral de modernització, governança compartida i eficiència energètica del polígons d’activitat econòmica de la comarca. També apunten la importància de la diversificació, cooperació i dimensió del teixit empresarial i fer una inversió important en formació i qualificació professional a les següents famílies professionals: metall, arts gràfiques, industria 4.0, transició energètica, hostaleria, turisme, dependència, atenció sociosanitària, entre altres sectors que es destaquen a l’Anoia.

UEA, CCOO i UGT, a més, volen assumir les seves responsabilitats com a agents socials més representatius i majoritaris, i exigeixen a les administracions que d’una vegada per totes els convoquin, per avançar i construir les bases sòlides d’un model econòmic orientat a la sostenibilitat, la digitalització i l’economia circular on la industria jugui un paper central i esdevingui palanca de canvi amb treball de qualitat, sectors de valor afegit innovadors i competitius.

Sindicats i Patronal demanen urgentment una concertació territorial representativa amb visió de l’empresa, de les persones treballadores i de l’administració; des del compromís, el consens, l’escolta activa, la imparcialitat, al marge de colors polítics. Amb l’objectiu de sumar esforços pel desenvolupament econòmic de l’Anoia, vetllant per garantir un ecosistema empresarial de futur, la cohesió social, i vetllar perquè la comarca de l’Anoia siguin competitiva per treballar i viure.