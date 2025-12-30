Causa problemes en sortir de la discoteca i acaba entre reixes per una ordre de detenció pendent

El passat 20 de desembre, un incident a la sortida d’una discoteca a Igualada va acabar amb un detingut, i no pas per aquell incident. Un dels dos protagonistes de l’incident identificats agents de la Policia Local d’Igualada tenia una ordre de cerca i detenció dels jutjats d’Igualada. L’home, de 35 anys, va ser detingut per passar a disposició judicial.
Un altre detingut amb una ordre pendent
El dia 21 de desembre, un altre home, de 38 anys, va ser detingut després de ser identificat mentre carregava ferralla al seu vehicle enmig del carrer. L’home tenia una ordre de cerca i detenció dels jutjats d’Igualada. També se’l va denunciar per no tenir ITV ni assegurança.