Cau un arbre de grans dimensions a Hostalets de Pierola

Entre les deu de la nit de dijous i les set del matí d’aquest divendres, els Bombers han rebut 87 avisos derivats del temporal de vent que afecta Catalunya i que es mantindrà fins diumenge. Fins les vuit del matí, el telèfon d’emergències ha rebut 642 trucades per 483 incidents relacionats amb el vent. La majoria corresponen a arbres o d’altres elements caiguts.

A la nostra comarca, a Hostalets de Pierola, 3 dotacions de Bombers van haver de treballar en la retirada d’un arbre de grans dimensions que va caure damunt d’una línia elèctrica i un vehicle enmig de la carretera. No va haver-hi cap persona ferida.

El Servei Meteorològic de Catalunya preveu ratxes de 40 quilòmetres per hora a tot el territori i sobretot a les comarques de la Catalunya Central. En alguns punts poden assolir-se els 70 quilòmetres per hora i puntualment els 130 quilòmetres per hora.