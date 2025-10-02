La catorzena edició de la Fira de la Vinyala treu la banya aquest diumenge

Aquest diumenge arriba una de les cites més esperades d’Òdena: la 14a edició de la Fira de la Vinyala d’Òdena, que promet ser un esdeveniment destacat en el calendari gastronòmic de la comarca.
L’esdeveniment, conegut per la seva especial dedicació al cargol de vinya, manté la seva tradició de reunir amants d’aquest producte gastronòmic i aficionats al bon menjar en una jornada plena d’activitats.
Aquest any, a més de les clàssiques degustacions de cargols que es poden provar des de les 11 h del matí, la fira comptarà amb diverses activitats culturals i lúdiques per a totes les edats.
Entre les activitats programades destaquen
- Degustació de plats de vinyales a càrrec de restaurants locals, com Fènix, Canaletes, Ke Diví! i molts altres. La Confraria de la Vinyala tindrà un paper protagonista cuinant les vinyales que l’Ajuntament posarà a la venda per a la seva degustació.
- Mercat del Cargol, on els visitants podran trobar productes relacionats amb el cargol, com bijuteria, ceràmica, i fins i tot pa amb forma de cargol. Parades de cellers, caves i productes de proximitat, incloent destacats cellers de la zona com Caves Bohigas i Celler Grau i Grau.
Festa de la Verema
Una de les activitats més esperades és la Festa de la Verema, una col·laboració amb l’Associació de Petits Viticultors de la Conca d’Òdena. A les 11.30 h, els assistents podran veure la trepitjada tradicional de raïm per extreure el most amb la participació del pubillatge, i gaudir d’un tast de most, recuperant així una pràctica vinícola que forma part de la identitat de la zona.
Activitats infantils i culturals
Els més petits podran gaudir de la cursa de cargols i de la demostració de l’ofici de ferrer.
Gastronomia i tradició
Com en cada edició, la Fira de la Vinyala se celebra per promocionar aquest producte local, molt apreciat tant a Òdena com a tota la comarca de l’Anoia. El cargol de vinya, o vinyala, és el protagonista d’aquest esdeveniment que combina gastronomia, cultura i tradició.
L’esdeveniment comptarà amb la presència de diverses colles, artesans, viticultors, restauradors i el pubillatge, que també participarà en el recorregut de les autoritats pels diversos estands de la fira, fent que aquest dia sigui una gran celebració per a tothom qui vulgui gaudir d’una jornada completa de gastronomia i cultura local.