“Catorze anys de feina m’han portat a fer, probablement, l’escultura d’alumini més gran del món”

Entrevista a Andrés Franco Duran, autor de l’escultura “La familia y su mundo”

L’Andrés Franco Duran és un veí de la Torre de Claramunt, ara té 72 anys i és jubilat, però va ser mecànic industrial. Una nit, va tenir una idea i catorze anys després ha aconseguit fer-la realitat. Es tracta de l’escultura “La Familia y su mundo”, una figura feta exclusivament amb paper d’alumini reciclat. Aquest cap de setmana l’exposarà per primera vegada al públic. L’Andrés se sent molt content pel resultat, però han estat uns anys de molta feina i patiment. Parlem amb ell sobre el procés de creació i el significat de “La Familia y su mundo”.

Per què va començar a fer aquesta escultura?

Una vegada a les 3 de la matinada em vaig despertar amb una idea al cap. Jo vaig veure aquesta escultura a la meva imaginació, l’endemà també i les nits següents, igual. Alguna cosa em deia que l’havia de fer. Recordo que vaig fer una primera bola petita amb paper d’alumini i li vaig dir a la meva mare “mira, això serà molt gran”. Vaig començar pensant que seria una feina per un parell d’anys i ja en portem catorze…

Com ha estat el procés de creació?

L’escultura està feta amb paper d’alumini reciclat. El primer pas va ser anar a les escoles, fàbriques per anar recollint el paper. La meva mare em va ajudar molt a tractar i preparar els trossets recollits, potser va arreglar 150.000 trossos… Un cop aquests trossets estaven preparats es col·locaven a la bola per fer les capes. Acabada la bola, vaig començar a fer les quatre escultures que l’aguanten. Es tracta d’una família (pare, mare, filla i fill) que al seu interior tenen una estructura que els aguanta folrada completament amb alumini. L’últim pas va ser la decoració que ha estat enganxar els elements representatius també fets amb alumini.

Calculo que he fet servir més de 200.000 trossos de paper d’alumini reciclat.