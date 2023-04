Catalunya, amb l’igualadí Marc Ollé, subcampiona d’Espanya de curses de muntanya

Aquest passat cap de setmana es va celebrar a Rute (Còrdoba) la primera prova del campionat estatal de curses de muntanya. Pel que fa a la categoria masculina, l’igualadí Marc Ollé (GE Oliana), guanyador de l’última Copa Catalana, encapçalava una llista on Jordi Alís (CE Cerdanya Skimo Team) ja amb els esquís aparcats aquesta temporada, sortia també com un dels favorits a la victòria. A més, afegia a Genís Porqueras (CE l’Areny), Pau Lleixà (CCE Trencacims), Ivan Calvo(CEM Cameta Coixa) i Marcel Romaní (UEC Gràcia).

Tot i que el Marc patia una caiguda amb bicicleta de muntanya uns dies abans de la cursa, se sentia amb ganes i força per poder presentar-se a la línia de sortida, conscient de la limitació de força de la cama dreta. Un cartell de luxe de grans corredors d’elit d’altíssim nivell era la benvinguda a Rute. En categoria absoluta, el traçat era un circuit de 28km i +1850m de desnivell amb un terreny molt sec, però molt pedregós i tècnic, amb una cresta de 7km que donava al·licient al traçat convertint-se en un autèntica carena de skyrunning.

Ollé sortia en les posicions capdavanteres però en la primera baixada cap al km 4 patia una caiguda molt forta, un fort cop el genoll esquerra el deixava sense opcions pràcticament ni de seguir. La seva tenacitat i resiliència característica el feien aixecar i seguir, perdia moltes posicions però era conscient que calia arribar al final. “Em va costar aixecar-me i cada pas era un dolor molt intens, però era conscient que havia de provar i arribar al final, per l’experiència més enllà del rendiment, però sobretot per poder sumar els punts a l’equip”, explicava Marc. I afegeix que “era conscient que se’m faria molt llarg, no només era el dolor sinó la pèrdua de força i sobretot equilibri que em limitava en l’exigent tram de cresta, un dels meus punts forts es convertia en una lluita per mantenir-me dret i em passaven desenes de corredors, tot i així la part final, i en particular les pujades on aquest dolor no era tant intens podia posar una marxa més i recuperar forces posicions i aconseguir un resultat del que estic molt satisfet”. Així doncs, Marc creuava la meta amb 3h1min, en 22a posició absoluta posant el seu gra de sorra per aconseguir el subcampionat amb la selecció catalana de curses per muntanya.

La Selecció Catalana torna de l’estatal de Curses per Muntanya amb fins a 13 medalles, 9 individuals i 4 podis per seleccions, amb un or i tres plates.

Ara el Marc ja està en fase de recuperació i si aquests accidents li permeten, en dues setmanes estarà defensant de nou els colors de la selecció catalana pel campionat d’Espanya en la modalitat ultra, que es disputarà a la localitat de Paüls, al massís dels Ports a les Terres de l’Ebre.