Un article de
Jordi Puiggròs

Periodista i Cap de redacció

Un article de
Jordi Puiggròs
Periodista i Cap de redacció
12 d'octubre de 2025

Castellolí repeteix com a segon municipi de Catalunya amb el millor nivell socioeconòmic

Quatre municipis de la comarca tenen un nivell altíssim: Castellolí, Copons, Castellfollit de Riubregós i Sant Pere Sallavinera. El nivell més baix és a Vilanova del Camí, Calaf i Santa Margarida de Montbui

Un article de
Castellolí és, per tercer any consecutiu, un dels millors municipis del país amb més nivell socioeconòmic.

Castellolí figura com un dels llocs amb millor qualitat de vida de Catalunya. Concretament, és el segon municipi amb l’Índex socioeconòmic territorial (IST) més alt del país, per darrere de Matadepera, al Vallès Occidental, en dades corresponents a l’any 2022, que s’han fet públiques fa pocs dies. És la tercera vegada consecutiva que aquest municipi…

[…]

Aquest és un article prèmium; fes-te subscriptor de la Veu per continuar llegint la notícia.

T'ha semblat interessant? Comparteix l'article amb els teus contactes!

Et recomanem×
EducacióJordi Puiggròs