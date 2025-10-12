[…]
Castellolí repeteix com a segon municipi de Catalunya amb el millor nivell socioeconòmic
Quatre municipis de la comarca tenen un nivell altíssim: Castellolí, Copons, Castellfollit de Riubregós i Sant Pere Sallavinera. El nivell més baix és a Vilanova del Camí, Calaf i Santa Margarida de Montbui
Castellolí figura com un dels llocs amb millor qualitat de vida de Catalunya. Concretament, és el segon municipi amb l’Índex socioeconòmic territorial (IST) més alt del país, per darrere de Matadepera, al Vallès Occidental, en dades corresponents a l’any 2022, que s’han fet públiques fa pocs dies. És la tercera vegada consecutiva que aquest municipi…